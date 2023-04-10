Rudy Gobert, takım arkadaşına yumruk attı Minnesota Timberwolves'ın New Orleans Pelicans ile oynadığı normal sezonun son maçında Rudy Gobert, takım arkadaşı Kyle Anderson'a yumruk attı.

Amerikan Basketbol Ligi NBA'de normal sezonun son maçında Minnesota Timberwolves ile New Orleans Pelicans karşı karşıya geldi.

Target Center'da oynanan ve Minnesota Timberwolves'un 113-108 galip geldiği mücadelede ev sahibi Timberwolves'ta, iki takım arkadaşı Rudy Gobert ve Kyle Anderson arasında tartışma çıktı.

Gobert, takım arkadaşına saldırdı

Mola sırasında Anderson'un yüksek sesle eleştirdiği Fransız oyuncu, bir anda takım arkadaşına yumruk attı.

Takım arkadaşlarını araya girmesile olay daha fazla büyümedi ve moladan sonra Anderson, Gobert'in yerine oyuna girdi.

"Duygular bugün beni ele geçirdi"

Daha sonra pivot oyuncusu Rudy Gobert, yaptığı davranışından dolayı özür diledi.

Gobert, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: