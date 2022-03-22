Petrol
115.27
-0.30%
Euro
16.35
0.08%
Dolar
14.82
-0.03%
Altın
916.44
-0.71%
Borsa
2189
0.63%
Bitcoin
632.056
3.56%
BTXN Coin
42.00
2.43%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Çok bulutlu 5 C

    Rus basketbol kulüpleri, Avrupa turnuvalarından resmen çıkarıldı

    Rus basketbol kulüplerinin, bu sezonki EuroLeague ve ULEB Avrupa Kupası'ndan ihraç edildiği açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 22.03.2022 - 22:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rus basketbol kulüpleri, Avrupa turnuvalarından resmen çıkarıldı

    EuroLeague'den yapılan açıklamaya göre, Avrupa Ligi Ticari Varlıkları (ECA) İcra Kurulu tarafından düzenlenen toplantı sonrasında, EuroLeague ve ULEB Avrupa Kupası'na katılımı geçen ay askıya alınan Rus basketbol kulüpleri hakkında nihai karar verildi.

    TURNUVALARIN HEPSİNDEN ÇIKARILDILAR

    Rusya'nın Ukrayna'ya devam eden saldırılarında barış adına kayda değer bir gelişme yaşanmaması nedeniyle EuroLeague'de CSKA Moskova, UNICS Kazan ve Zenit ile ULEB Avrupa Kupası'nda Lokomotiv Kuban, bu sezonki turnuvalardan ihraç edildi.

    LİG SIRALAMASI DA DEĞİŞTİ

    Askıya alınma kararının çıktığı 28 Şubat tarihinden itibaren, söz konusu kulüplerin maçları, lig sıralamasındaki puanlama sisteminden çıkarıldı.

    Yeni lig sıralamasına göre, EuroLeague'de Türk takımlarından Anadolu Efes, 5'inci, Fenerbahçe Beko ise 11'inci sırada yer alıyor. ULEB Avrupa Kupası'nda ise A Grubu'nda Türk Telekom 6'ncı, B Grubu'nda Frutti Extra Bursaspor 8'inci sırada bulunuyor.


    İlginizi Çekebilir

    İranlılar Nevruz'u Van'da kutladı
    Yaşam

    İranlılar Nevruz'u Van'da kutladı

    Mancini'den Balotelli açıklaması
    Futbol

    Mancini'den Balotelli açıklaması

    Günümüz Yatırım Araçları ile Kazanç Sağlayın!
    Coin Haber

    Günümüz Yatırım Araçları ile Kazanç Sağlayın!

    Görüş Bildir