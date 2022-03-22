Rus basketbol kulüpleri, Avrupa turnuvalarından resmen çıkarıldı

Rus basketbol kulüplerinin, bu sezonki EuroLeague ve ULEB Avrupa Kupası'ndan ihraç edildiği açıklandı.

EuroLeague'den yapılan açıklamaya göre, Avrupa Ligi Ticari Varlıkları (ECA) İcra Kurulu tarafından düzenlenen toplantı sonrasında, EuroLeague ve ULEB Avrupa Kupası'na katılımı geçen ay askıya alınan Rus basketbol kulüpleri hakkında nihai karar verildi.

TURNUVALARIN HEPSİNDEN ÇIKARILDILAR

Rusya'nın Ukrayna'ya devam eden saldırılarında barış adına kayda değer bir gelişme yaşanmaması nedeniyle EuroLeague'de CSKA Moskova, UNICS Kazan ve Zenit ile ULEB Avrupa Kupası'nda Lokomotiv Kuban, bu sezonki turnuvalardan ihraç edildi.

LİG SIRALAMASI DA DEĞİŞTİ

Askıya alınma kararının çıktığı 28 Şubat tarihinden itibaren, söz konusu kulüplerin maçları, lig sıralamasındaki puanlama sisteminden çıkarıldı.

Yeni lig sıralamasına göre, EuroLeague'de Türk takımlarından Anadolu Efes, 5'inci, Fenerbahçe Beko ise 11'inci sırada yer alıyor. ULEB Avrupa Kupası'nda ise A Grubu'nda Türk Telekom 6'ncı, B Grubu'nda Frutti Extra Bursaspor 8'inci sırada bulunuyor.