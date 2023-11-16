Selen Erdem: Fatih Hoca ile tanışmayı çok isterim Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Antalya Toroslar'ın başantrenörü Selen Erdem, viral olan videoyu, 'Dişi Fatih Terim' benzetmesinin ortaya çıkış hikayesini, özel hayatının bilinmeyenlerini, topuklu ayakkabı tutkusunu, rol modelini, hayallerini ve gelecek hedeflerini anlattı.

DHA

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Antalya Toroslar, 8 hafta sonunda aldığı 4 galibiyet 4 mağlubiyetle 9'uncu sırada yer alıyor.

Antalya ekibini çalıştıran ve ligin tek Türk kadın başantrenörü olan Selen Erdem, verdiği röportajla dikkatleri bir kez daha üzerine çekti.

"İnsanlar fotoğraf çektirmek istiyor, tanıyor, utanıyorum"

"Video sonrası hayatı nasıl değişti?" sorusu karşısında Selen Erdem, şunları dedi:

İnanılmaz. O günü anlatamam. Yöneticimiz beni aradı, ‘Bir video var, Instagram’ı aç göreceksin’ dedi. Instagram’ı açtım, ‘Ne oluyor?’ dedim. Ben de anlam veremedim ama çok güzel ve heyecanlı bir dönem. Bir röportaj yapmıştık. O röportajın üstüne arkadaşlar çekimleri yapıyor. Benim de haberim yoktu. O benim tamamen doğal halim, haberim olsaydı biraz daha dikkat edebilirdim. Fatih Hocamla bu kadar benzediğimizi ben de bilmiyordum ama gerçekten arka arkaya videolar konulunca, inanamadım. Hayatım bir anda değişti. 2 bin 300 olan takipçi sayım 150 bini geçti. Normal hayatım da değişti. İnsanlar fotoğraf çektirmek istiyor, tanıyor, utanıyorum. Heyecanlandım tabi ama hiçbir zaman da işimin önüne geçmemesi lazım. Mutluyum.

"Olay oradan çıktı, buraya kadar geldi"

"‘Dişi Fatih Terim’ benzetmesini ilk olarak kim yaptı?" sorusuna Erdem, şu yanıtı verdi:

İlk olarak benim maçlarıma gelen çok sevdiğim arkadaşlarım yaptı. ‘Selen hareketlerin falan 'Fatih Terim gibisin’ diye dalga geçiyorlardı benimle. Maçtan sonra tribündeki insanlar da benzetiyordu. Röportaj esnasında, ‘Sizi benzettikleri biri var mı?’ diye sorulduğunda, ‘Evet, Fatih Terim’e benzetiyorlar’ dedim. Olay oradan çıktı, buraya kadar geldi.

"Hiç tanışmadım, çok isterim"

Fatih Terim'le tanışmak istediğini söyleyen başantrenör, sözlerine şöyle devam etti:

Hiç tanışmadım, çok isterim. Karşıma çıksa ne yaparım bilmiyorum. Heyecandan elim, ayağım titrer ama çok istiyorum. Dünya çapında o kadar büyük bir spor adamı ki, nasıl hayran olmam? Branş fark etmeksizin herkesin örnek aldığı bir insan. Benim de baktığımda budur dediğim ender insanlardan biri Fatih Hoca.

"Başarılı olmak istiyorsak işte disiplin en önemlisi"

Selen Erdem, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

Sahanın içerisine adım attığım andan itibaren bambaşka bir disiplin giriyor işin içerisine. Olmam gereken kişilik aslında o ama özel hayatımda agresif bir insan değilim. İş alanında öyle olmak zorundayım, kazanmayı çok istiyorum bu da agresiflik yapıyor. 22 senedir antrenörlük yapıyorum, o günden beri böyleyim. Kadın basketbolu, 12 kadın sporcum var, iki kadın asistanım var. Otoriteyi sağlamam lazım. Özel yaşantımda çok tatlı, normal bir insanım. Başarılı olmak istiyorsak işte disiplin en önemlisi.

"Hiç düz ayakkabıya geçmedim, takımıma göre rengi değişir"

Topuklu ayakkabı tutkusundan bahseden Selen Erdem, şu ifadeleri kullandı:

Çocukluğumuzda antrenmana giderken eşofman, şort, tişört giyerdik. Hep ciddi giyinmeye özenmiştim. Annem öğretmen, her gün farklı bir takım giyerdi. Sonra antrenörlüğe başladım. ‘Sahaya çıkarken topuklu ayakkabı giyeceğim’ dedim. Herkes erkek zaten, ‘Ya duramazsın böyle’ dediler. ‘Yok özel hayatımda zaten çok seviyorum, dururum’ dedim. Bu 2003 senesinde oldu. Öyle başladı. Antrenör olarak sahaya çıktığım andan itibaren topuklu ayakkabı giyiyorum. Hiç düz ayakkabıya geçmedim, takımıma göre rengi değişir.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)