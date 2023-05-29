Sertaç Şanlı'nın 25 bin euroluk saati çalındı Barcelona'da forma giyen milli oyuncu Sertaç Şanlı, İspanya'da hırsızların hedefi oldu. Yıldız basketbolcunun değerli saati çalındı.

Basketbol kariyerine İspanya'nın Barcelona takımında devam eden milli basketbolcu Sertaç Şanlı, şok bir saldırıyla sarsıldı.

Tecrübeli oyuncu, Barcelona'da hırsızların saldırısına uğradı.

El Caso'nun haberine göre motosikletli iki soyguncu, Sertaç Şanlı'nın önünü keserek 25 bin euro değerindeki saatini çaldı.

Hırsızlar saati kolundan çaldı

Pazar sabahı yaşanan olayda Paseo de Gracia'da yürüyen Sertaç Şanlı, iki motosikletli soyguncunun önünü kesmesi üzerine soyguna uğradı. Sertaç'a yaklaşan hırsızlar, oyuncunun kolundaki 25 bin euro değerindeki saati çalarak hızlıca olay bölgesinden hızlıca uzaklaştı.

Darbe veya yara almadı

Haberde aktarılan bilgiye göre Sertaç, olayın yaşandığı esnada darbe veya yara almamak için soygunculara karşı müdahalede bulunmadı.

Oyuncunun polis karakoluna yapmış olduğu şikayet üzerine soruşturma başlatıldı. Ancak aktarılan bilgiye göre güvenlik kameraları incelense de hırsızların kimliklerinin henüz tespit edilemediği belirtildi.