Shane Larkin, Fransa maçında forma giyemeyecek

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Shane Larkin'in ameliyat olacağını ve Fransa maçında oynayamacağını açıkladı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, sakatlığı nedeniyle ameliyat olması gereken Shane Larkin'in Avrupa Şampiyonası'na devam edemeyeceğini açıkladı.

"Shane Larkin'in ameliyat olması gerekiyor"

Ergin Ataman, Fransa ile oynanacak son 16 turu maçı için konuştu. Shane Larkin'in durumuyla ilgili olarak Ataman, "Shane Larkin'in ameliyat olması gerekiyor. Ciddi bir yırtık söz konusu. Maçlarda oynayamayacak. Topu bile tutamadığını söyledi" açıklamasını yaptı.

"Eksikliğini hissedeceğiz"

Ergin Ataman, "Furkan, Philadelphia'da oyun kurucu da oynamıştı. Yarın onunla eksikliğimizi gidermeye çalışacağız. Shane Larkin, takımda en çok asist yapan oyuncuydu, eksikliğini hissedeceğiz" diye konuştu.

Rakip Fransa

A Erkek Milli Takımımız FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda 10 Eylül Cumartesi günü Arena Berlin’de Fransa ile karşılaşacak.

NTV’den naklen yayınlanacak olan müsabaka TSİ 13.00'te başlayacak.

Organizasyonda ilk tur maçlarını Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te oynayan A Erkek Milli Takımımız; A Grubu’nda Karadağ, Bulgaristan, Gürcistan, Belçika ve İspanya ile karşı karşıya gelmişti.