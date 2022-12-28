Shaquille O'Neal: Kobe'nin ölümünden sonra uyuyamıyorum

Shaquille O'Neal, Kobe Bryant ve kız kardeşinin ölümlerinin kendisini nasıl etkilediğini anlattı.

NBA efsanelerinden Shaquille O'Neal, yeni belgeselinde bilinmeyen yanlarından bahsetti.

"Shaq" adlı belgeselde konuşan emekli yıldız basketbolcu, aktif sporculukları döneminde birçok kez sürtüşme yaşadığı eski takım arkadaşı Kobe Bryant ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"Gözüme uyku girmiyor"

Shaq açıklamasında; "Sabahın 5'ine kadar yatağa giremiyorum. Kobe ve kız kardeşim öldüğünden beri gözlerime uyku girmiyor." dedi.

Shaquille O'Neal kardeşi Ayesha Harrison'ın vefatından sonra Kobe'yle birlikte en yakınındaki isimlerden birisini daha kaybetmiş oldu.