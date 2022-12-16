Sinan Güler, basketbol kariyerini sonlandırıyor

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde uzun yıllar forma giyen ve birçok takımda başarılı performans sergileyen Sinan Güler basketbol kariyerini noktalıyor.

Türk basketbolunun önemli figürlerinden birisi olan Sinan Güler, basketbol kariyerine veda ediyor.

Darüşşafaka forması giyen 39 yaşındaki Sinan Güler, 20 Aralık Salı günü Hapoel Jerusalem karşısında son maçına çıkacak.

21 yılda önemli başarılar kazandı

2001’de başladığı profesyonel kariyerini 2022’nin son günlerinde noktalama kararı alan deneyimli guard, aradan geçen 21 yılda önemli başarılara imza attı.

1 kez EuroCup şampiyonluğu, 2 kez Türkiye Ligi şampiyonluğu, 3 kez Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 1 kez Türkiye Kupası kazanan Sinan Güler, aynı zamanda Türkiye Ligi’nde 10 kez All-Star seçildi.

2010 Dünya Kupası'nda Milli Takımımızın oyuncusuydu

Sinan Güler, bireysel ve kulüp düzeyinde imza attığı başarıların yanı sıra, 2010 Dünya Kupası’nda gümüş madalya kazanan Türkiye Milli Takımımızın bir üyesiydi.

Darüşşafaka’dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Türk Basketbolu’nun yetiştirdiği en önemli isimlerden biri olan, kulübümüzün kaptanlarından Sinan Güler, görkemli sporculuk kariyerine kulübümüzün 20 Aralık Salı günü oynayacağı Hapoel Jerusalem maçı öncesinde yapılacak törenle nokta koyacak.

Başarılarla dolu profesyonel kariyerinin yanı sıra örnek kişiliğiyle de kendinden sonraki nesillere devretmeye hazırlandığı bir basketbol mirası ortaya koyan Güler’e bu anlamlı günde takım arkadaşlarının yanı sıra ailesi, dostları ve Volkswagen Arena’yı dolduran tüm taraftarlarımız eşlik edecek."