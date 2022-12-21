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    Sinan Güler, basketbola veda etti

    Son olarak Darüşşafaka'da forma giyen milli basketbolcu Sinan Güler, profesyonel kariyerini sonlandırdı.
    • 21.12.2022 - 15:40
    • Güncelleme : 21.12.2022 - 15:47
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    Sinan Güler, basketbola veda etti

    Darüşşafaka Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi E Grubu 6. ve son hafta maçında İsrail'in Hapoel Bank Yahav ekibine 92-69 yenildi.

    Grubu lider bitiren Hapoel Bank Yahav, doğrudan son 16 turuna yükseldi. Grubu 2 galibiyet ve 4 mağlubiyetle üçüncü sırada tamamlayan Darüşşafaka ise son turuna kalmak için play-in'de F Grubu'nun ikincisiyle karşılaşacak.

    Sinan Güler'e özel tören düzenlendi

    Darüşşafaka'da forma giyen milli basketbolcu Sinan Güler, Hapoel Bank Yahav maçı öncesinde düzenlenen törenle profesyonel kariyerini sonlandırdı.

    Türk basketbolunun yetiştirdiği önemli isimlerden biri olan ve kariyerinde birçok başarıya imza atan 39 yaşındaki Güler, Darüşşafaka'nın yanı sıra Beşiktaş, Anadolu Efes, Galatasaray ve Fenerbahçe formalarını giydi.

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