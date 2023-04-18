Sporda Türk Kadın takımları Avrupa'da zirvede Kadın takım sporlarında Türk ekiplerin hem basketbol hem de voleybolda Avrupa'nın zirvesini görmesi dikkatleri çekti.

AA

Sporda Türk kadın takımları, elde ettikleri başarılarla Avrupa kupalarına damga vuruyor.

Takım sporlarında basketbol ve voleybolda Türkiye, Avrupa'nın en iyi takımlarına sahip olmanın gurunu yaşıyor. Bu yıl basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde iki Türk takımı final oynarken, voleybolda CEV Şampiyonlar Ligi'nde de aynı senaryo gerçekleşecek.

Fenerbahçe, şampiyonluğa ulaştı

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi müthiş bir sezon geçirdi ve Çekya'nın başkenti Prag'daki Dörtlü Final'de yer alma hakkı elde ettiler.

Rakiplerini eleyen iki Türk takımı finalde birbirlerine rakip oldu. Fenerbahçe, finali kazanarak Türk basketboluna kulüpler bazında Avrupa'nın en büyük kupasını hediye etti.

Galatasaray, finalde kaybetti

Kadınlar FIBA Avrupa Kupası'nda da Galatasaray final oynama başarısı gösterdi. Finalde Fransa'nın LDLC ASVEL takımına yenilen Galatasaray, bu kupada Avrupa ikincisi oldu.

Kadın basketbolunun en önemli iki kupasında da bu sezon Türk takımları finalde yer alma başarısı gösterdi.

Voleybolun en büyük kupası yine Türkiye'de kaldı

CEV Şampiyonlar Ligi'nde iki Türk takımı VakıfBank ile Eczacıbaşı finalde yer alacak. Bu sezon kupada üç takımla temsil edilen Türkiye, üç ekibiyle birden yarı final heyecanı yaşattı.

Fenerbahçe yarı final oynama başarısı gösterdi ancak bu turda son şampiyon VakıfBank'a elendi.

VakıfBank ile Eczacıbaşı, 20 Mayıs'ta İtalya'da yapılacak final müsabakasında Türk bayrağını birlikte dalgalandıracak. Maçın sonunda da kupa bir kez daha Türkiye'ye gelecek.

Bu finalin sonunda kadın voleybolunda son 13 yılda Avrupa'nın en prestijli kupası 8. kez Türkiye'nin olacak.