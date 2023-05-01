Stephen Curry'nin rekoru Golden State'e turu getirdi NBA Play-off'larda Golden State Warriors, Sacramento Kings'e konuk oldu. Serinin 7. maçını 100-120 kazanan Warriors seriyi 4-3 tamamlayarak yarı finale yükseldi. Miami Heat, New York Knicks karşısında 101-108 galip gelerek seride 1-0 öne geçti.

NBA play-off'larına 2 karşılaşmayla devam edildi. Batı Konferansı'nda serinin 7. maçında Sacramento Kings, Golden State Warriors'u konuk etti.

7. maçlar tarihinin en skoreri

Golden State, sahadan 100-120'lik skorla galip ayrılırken Stephen Curry, attığı 50 sayı ile 7. maçlar tarihinin en skorer ismi oldu.

Sarı-lacivertlilerde Adndrew Wiggins 17 sayı 7 ribaund ile sahada yer alırken, Klay Thompson 16 sayı 5 ribaundluk katkı sağladı.

Bu sonuçla beraber seriyi 4-3 kazanan Warriors, yarı finallerde Los Angeles Lakers ile karşılaşacak. Serinin ilk maçı 3 Mayıs Çarşamba günü TSİ 05.00'da oynanacak.

Miami Heat galibiyetle başladı

NBA Play-off'larında Doğu Konferansı yarı finalinin ilk maçında New York Knicks, sahasında Miami Heat'i ağırladı.

Sahadan 101-108 galip ayrılan Miami, seriye galibiyet ile başlarken 12 sayı geriden gelerek seride durumu 1-0'a getirdi.

Miami'de Jimmy Butler 25 sayı, 11 ribaunt ve 4 asist ile oynarken Gabe Vincent 20 sayı 5 asistlik katkı sağladı.

Knicks'te Jalen Brunson'ın 25 sayı, 6 asistlik performansı galibiyet için yeterli olmadı. RJ Barret 24 sayı 9 ribaunt ve 7 asist ile sahada yer aldı.

Serinin ikinci maçı 3 Mayıs Çarşamba günü TSİ 02.30'da oynanacak.