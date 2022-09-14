Suns'ın sahibi Robert Sarver'a 10 milyon dolar para cezası

NBA'de Phoenix Suns'ın sahibi Robert Sarver 10 milyon dolar para cezasına çarptırıldı.

NBA takımlarından Phoenix Suns'ın sahibi Robert Sarver, ırkçılık ve kadın düşmanlığı iddialarıyla ilgili NBA soruşturmasının ardından 1 yıl süreyle görevinden uzaklaştırılarak 10 milyon dolar para cezasına çarptırıldı.

NBA'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Sarver'ın "Ortak iş yeri standartlarını açıkça ihlal eden davranışlarda bulunduğu" tespit edildi.

Soruşturmada, "Irksal olarak duyarsız dil, kadın çalışanlara eşit olmayan muamele, cinsiyetle ilgili ifadeler ve davranışlar" kanıtı buldu.

"Bazen zorbalık teşkil ediyor"

Açıklamada, Sarver'in çalışanlara yönelik muamelesi için "Bazen zorbalık teşkil ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Toplam 320 kişiyle görüşülen ve 80 bin belge ile video incelenen soruşturma, Kasım 2021'de bir ESPN makalesi sonrası başlatıldı.

18 yıldır Suns'ın sahibi olan Sarver, cezası süresince NBA müsabakalarını izleyemeyecek ve takımıyla alakalı herhangi bir ticari faaliyette bulunamayacak.