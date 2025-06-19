TBF'den hakem atamalarına ilişkin açıklama

Türkiye Basketbol Federasyonu, profesyonel liglerdeki hakem atamalarıyla ilgili açıklama yaptı.

Federasyonun sosyal medya hesabından yayımlanan açıklamada, Türkiye Basketbol Süper Ligi ve diğer liglerdeki tüm hakem atamalarının Merkez Hakem Kurulu tarafından tarafsızlık ve eşitlik ilkeleri doğrultusunda yapıldığı belirtilerek, şöyle denildi:

Amacımız, maçların sahada adil ve eşit koşullarda yönetilmesini sağlamaktır.

"AYNI İLKE VE YAKLAŞIMLA YAPILACAKTIR"

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin ilk dört maçına ilişkin hakem atamalarının da 15 Haziran'da yapıldığı vurgulanarak, şu ifadeler kullanıldı:

Gerekmesi halinde oynanacak diğer maçların hakem atamaları da yine aynı ilke ve yaklaşımla Merkez Hakem Kurulumuz tarafından gerçekleştirilecektir.

NELER OLMUŞTU?

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında dün oynanan serinin ilk maçından sonra Beşiktaş Kulübü, hakem Yener Yılmaz'a tepki gösterirken, siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu Özkan Arseven de bugün yaptığı açıklamada, federasyonla görüştüklerini ve Yener Yılmaz'ın bir daha Beşiktaş maçlarında görev almayacağının sözünü aldıklarını söylemişti.