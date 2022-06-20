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    Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı yarı finalde

    Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa B Ligi Şampiyonası'nda A Milli Takım, Hırvatistan'ı 40 sayı farkla 90-50 yenerek yarı finale yükseldi.
    • 20.06.2022 - 02:22
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    Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı yarı finalde

    Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı, Bosna Hersek'te düzenlenen Avrupa B Ligi Şampiyonası'nda Hırvatistan ile karşı karşıya geldi.

    Hırvatistan'ı 40 sayı farkla yendik

    AA'nın haberine göre; Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da oynanan çeyrek final karşılaşmasında ay-yıldızlılılar, rakibini 90-50 mağlup ederek yarı finale yükselme başarısı gösterdi.

    Yarı finalde rakip Litvanya

    Milliler yarı finalde Litvanya ile karşı karşıya gelecek.

    Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı yarı finalde #1

    Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı yarı finalde #2

     

     


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