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Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı yarı finalde
Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa B Ligi Şampiyonası'nda A Milli Takım, Hırvatistan'ı 40 sayı farkla 90-50 yenerek yarı finale yükseldi.
- 20.06.2022 - 02:22
Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı, Bosna Hersek'te düzenlenen Avrupa B Ligi Şampiyonası'nda Hırvatistan ile karşı karşıya geldi.
Hırvatistan'ı 40 sayı farkla yendik
AA'nın haberine göre; Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da oynanan çeyrek final karşılaşmasında ay-yıldızlılılar, rakibini 90-50 mağlup ederek yarı finale yükselme başarısı gösterdi.
Yarı finalde rakip Litvanya
Milliler yarı finalde Litvanya ile karşı karşıya gelecek.