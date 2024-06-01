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TOFAŞ, başantrenör Orhun Ene ile sözleşme yeniledi

TOFAŞ, başantrenör Orhun Ene ile sözleşme yeniledi Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, takımın başantrenörü Orhun Ene ile 2024-2025 sezonu için anlaşma sağladı.