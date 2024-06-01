TOFAŞ, başantrenör Orhun Ene ile sözleşme yeniledi

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Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde sezonu 13. sırada noktalayan ve play-off'a kalma şansını değerlendiremeyen Bursa Temsilcisi TOFAŞ'ta hareketlilik yaşandı.
Takımın başantrenörü Orhun Ene ile 2024-2025 sezonu için anlaşma sağladı.
"Orhun Ene'ye görevinde başarılar diliyoruz"
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 2024-2025 sezonu planlaması kapsamında ilk olarak A takım başantrenörü Orhun Ene ile yeniden anlaşma sağlandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
Yeni sezonda yeni hedeflere birlikte yürüyeceğimiz değerli koçumuz Orhun Ene'ye görevinde başarılar diliyoruz.
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