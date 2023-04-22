Toronto Raptors'ta Nick Nurse dönemi sona erdi
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Amerikan Ligi NBA'de Doğu Konferans ekiplerinden Toronto Raptors'ta bir ayrılık yaşandı.

NBA'in internet sitesinde yer alan haberde, 55 yaşındaki ABD'li çalıştırıcı Nurse'ün görevine son verildiği belirtildi.

Raptors, play-off'lara kalamadı

Raptors'ta 2013-2018 yıllarında yardımcı antrenörlük yapan Nurse, sonrasında başantrenörlük görevine getirilmişti.

Raptors, 2018-2019 sezonunda Nurse yönetiminde tarihinin ilk şampiyonluğunu yaşamıştı. Tecrübeli çalıştırıcı, 2019-2020 sezonunda ise NBA'de yılın başantrenörü seçilmişti.

Bu sezon 41 galibiyet, 41 mağlubiyetle Doğu Konferansı'nda 9. sırayı alan Raptors, play-in oynamaya hak kazansa da play-off'lara kalamadı.

Toronto Raptors'ta Nick Nurse dönemi sona erdi
Toronto Raptors'ta Nick Nurse dönemi sona erdi