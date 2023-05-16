Türk Telekom, 29 yıl sonra lider tamamladı Türk Telekom, Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu 29 yıl sonra lider bitirdi.

AA

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde erteleme maçında Anadolu Efes'in Fenerbahçe'yi 96-91 yenmesiyle Türk Telekom, son maçlar öncesi normal sezonu birinci sırada bitirmeyi garantiledi.

İkili averajda Fenerbahçe'nin önünde olan başkent temsilcisi, son maçta Aliağa Petkim'e yenilse bile sezonu zirvede tamamlamış olacak.

Play-off'lara sezonun lideri olarak girecekler

Türk Telekom, bu başarıyı ise tam 29 yıl sonra tekrarladı. Tarihinde sadece 1993-1994'te normal sezonu lider bitiren başkent temsilcisi, o dönem ligde PTT ismiyle yer alıyordu.

Geçen sezon play-off'a dahi kalamayan Türk Telekom, başantrenör Erdem Can yönetiminde play-off'lara sezonun lideri olarak girecek.