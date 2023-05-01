Türk Telekom, EuroCup finali için İspanya'ya gitti Türk Telekom, Avrupa Kupası finalinde Gran Canaria ile oynayacağı maç için İspanya'ya hareket etti.

AA Türk Telekom, EuroCup finalinde 3 Mayıs Çarşamba günü TSİ 22.00'de Gran Canaria Arena'da İspanya temsilcisine konuk olacak. Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, bu maç için İstanbul Havalimanı'ndan Kanarya Adaları'ndaki havalimanına hareket etti. Türk Telekom ilk kez finalde mücadele edecek Kafilede,Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Fatih Sayan, Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, Türk Telekom Spor Kulübü Başkanı Yusuf Kıraç ve bazı yöneticiler yer aldı. Daha önce Koraç Kupası, FIBA Avrupa Kupası ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynayan Türk Telekom, Avrupa arenasında tarihinde ilk kez finalde olmanın gururunu yaşayacak.