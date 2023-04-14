Türk Telekom, EuroCup'ta çeyrek finale yükseldi

EuroCup son 16 turunda temsilcimiz Türk Telekom, İtalya ekibi Germani Brescia'yı konuk etti.
Maça iyi savunma yaparak başlayan konuk ekip Gabriel'in skorer oyunuyla ilk 6 dakikayı 12-7 önde geçti.
Dış şutlarda isabet bularak 10-3'lük seri yakalayan Türk Telekom ilk çeyreği 17-15 üstün tamamladı.
İkinci çeyreğin başında iki takım skor üretmekte zorlanmazken 15. dakika 27-27'lik eşitlikle geçildi.
Hücumda basit top kayıpları yapan Türk Telekom karşısında dış şutlarla sayılar bulan Germani Brescia devrenin sonunda 7 sayılık fark yakaladı: 31-38.
Son bir dakikada 5-0'lık seri yakalayan Türk Telekom soyunma odasına farkı 2'ye indirerek girdi: 36-38.
Üçüncü çeyreğe iyi başlayan Türk Telekom, 24. dakika içinde 46-43 öne geçti.
Savunmaların sertleştiği çeyreğin sonunda üstünlüğünü koruyan Türk Telekom son çeyreğe 59-58 önde girmeyi başardı.
Final periyoduna 8-0'lık seriyle başlayan mavi-beyazlılar 33. dakikada farkı 9'a çıkardı: 67-58.
Son bölümde savunmasını iyice sertleştiren Türk Telekom rakibine kolay sayı şansı tanımayarak maçı 77-69 kazandı ve çeyrek finale çıktı.
Türk Telekom çeyrek finalde Almanya temsilcisi Ratiopharm Ulm'le eşleşti.
Türk Telekom: 77 - Germani Brescia: 69
Salon: Ankara
Hakemler: Olegs Latisevs (Letonya), Robert Vyklicky (Çekya), Dragan Porobic (Karadağ)
Türk Telekom: Grant 9, Rıdvan Öncel, Berk Demir 9, Bouteille 21, Jones 14, Boran Güler, Mehmet Yağmur, Taylor 6, Erkan Yılmaz 8, Eric, Sestina 10
Germani Brescia: Gabriel 10, Nikolic, Dela Valle 8, Petrucelli 10, Odiase 4, Massinburg 20, Caupain 2, Cobbins 3, Burns 4, Cournooh 5, Moss, Akele 3
1. Periyot: 17-15
Devre: 36-38
3. Periyot: 59-58