Türk Telekom, EuroCup'ta çeyrek finale yükseldi
AA

EuroCup son 16 turunda temsilcimiz Türk Telekom, İtalya ekibi Germani Brescia'yı konuk etti.

Maça iyi savunma yaparak başlayan konuk ekip Gabriel'in skorer oyunuyla ilk 6 dakikayı 12-7 önde geçti.

Dış şutlarda isabet bularak 10-3'lük seri yakalayan ilk çeyreği 17-15 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğin başında iki takım skor üretmekte zorlanmazken 15. dakika 27-27'lik eşitlikle geçildi.

Hücumda basit top kayıpları yapan Türk Telekom karşısında dış şutlarla sayılar bulan Germani Brescia devrenin sonunda 7 sayılık fark yakaladı: 31-38.

Son bir dakikada 5-0'lık seri yakalayan Türk Telekom soyunma odasına farkı 2'ye indirerek girdi: 36-38.

Türk Telekom, EuroCup'ta çeyrek finale yükseldi

Üçüncü çeyreğe iyi başlayan Türk Telekom, 24. dakika içinde 46-43 öne geçti.

Savunmaların sertleştiği çeyreğin sonunda üstünlüğünü koruyan Türk Telekom son çeyreğe 59-58 önde girmeyi başardı.

Final periyoduna 8-0'lık seriyle başlayan mavi-beyazlılar 33. dakikada farkı 9'a çıkardı: 67-58.

Son bölümde savunmasını iyice sertleştiren Türk Telekom rakibine kolay sayı şansı tanımayarak maçı 77-69 kazandı ve çeyrek finale çıktı.

Türk Telekom çeyrek finalde Almanya temsilcisi Ratiopharm Ulm'le eşleşti.

Türk Telekom, EuroCup'ta çeyrek finale yükseldi

Türk Telekom: 77 - Germani Brescia: 69

Salon: Ankara

Hakemler: Olegs Latisevs (Letonya), Robert Vyklicky (Çekya), Dragan Porobic (Karadağ)

Türk Telekom: Grant 9, Rıdvan Öncel, Berk Demir 9, Bouteille 21, Jones 14, Boran Güler, Mehmet Yağmur, Taylor 6, Erkan Yılmaz 8, Eric, Sestina 10

Germani Brescia: Gabriel 10, Nikolic, Dela Valle 8, Petrucelli 10, Odiase 4, Massinburg 20, Caupain 2, Cobbins 3, Burns 4, Cournooh 5, Moss, Akele 3

1. Periyot: 17-15

Devre: 36-38

3. Periyot: 59-58

Türk Telekom, EuroCup'ta çeyrek finale yükseldi