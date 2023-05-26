Türk Telekom, Galatasaray karşısında seride 1-0 öne geçti Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Türk Telekom, Galatasaray'ı 94-85 yendi.

AA & Ensonhaber

Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Türk Telekom ile Galatasaray, Ankara Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Bu mücadelede kazanan 94-85'lik skorla ev sahibi Türk Telekom oldu.

Başkent ekibi, bu sezon iç sahada oynadığı 16. maçını kazanarak, seride 1-0 öne geçti. Serinin ikinci maçı, 30 Mayıs Salı günü oynanacak. Türk Telekom, bu maçı da kazanırsa adını yarı finale yazdıracak.

Türk Telekom soyunma odasına önde girdi

Karşılaşmaya her iki takım da boyalı alanı kullanarak başladı. Dış şutlarda üst üste isabetler bulan Türk Telekom, 5. dakikayı 12-9 önde geçti. Ennis ve Sadık Emir'le sayılar üreten Galatasaray'a Grant'in basketleriyle karşılık veren Türk Telekom, ilk çeyreği 22-16 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe 5-0'lık seriyle başlayan Türk Telekom, 11. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 27-16. Başkent temsilcisi, Sestina'nın dış şutlarıyla farkı 15. dakikada 14'e (34-20) yükseltti. Savunmada sertliği artıran sarı-kırmızılı takım, hızlı hücumlardan bulduğu basketlerle 18. dakikada farkı 1'e (38-37) indirdi. Türk Telekom, soyunma odasına 43-39 önde gitti.

Ankara temsilcisi, ilk maçı kazandı

Üçüncü çeyreğe Sadık Emir Kabaca'nın potaya giderek bulduğu basketlerle başlayan Galatasaray, 25. dakikada öne geçti: 52-53. Grant ve Sestina'nın sayılarıyla üstünlüğü tekrar ele geçiren başkent temsilcisi, final periyoduna 69-63 üstün girdi.

Son çeyreğe hücumda iyi başlayan Türk Telekom, Grant'in sayılarıyla 34. dakikada farkı tekrar çift hanelere çıkarmayı başardı: 80-68. Sadık Emir'in savunma ve hücumdaki oyunuyla Galatasaray, 37. dakikada farkı 5'e indirdi: 82-77.

Bouteille ve Grant'in üst üste 3 sayılık basketleriyle 38. dakikada Türk Telekom, farkı bir kez daha çift hanelere (88-77) yükseltti. Başkent temsilcisi, son bölümde hata yapmadı ve sahadan 94-85'lik galibiyetle ayrıldı.

Son çeyrek gerginlik oldu

Maçın son çeyreğinde kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

Saha içi koltuklarında oturan taraftarların sahaya müdahalesi sonrası güvenlik sorumluları o bölgeye gelerek bir kişiyi uyardı.

Saha içi koltuklarında maçı takip eden Galatasaray Kulübü Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, son çeyrek başlamadan yerini değiştirerek sarı-kırmızılı kenar yönetiminin olduğu alana geldi.

Yaşanan gerginlik sonra Türk Telekom Kulübü Başkanı Yusuf Kıraç, Erden Timur'un yanına gelerek kısa bir konuşma yaptı. Kıraç ve Timur'un konuşmasından sonra oyun tekrar başladı.

Öte yandan maçın başında düzenlenen törende, normal sezonun "En Değerli Oyuncusu" (MVP) seçilen Türk Telekom'un ABD'li pivotu Tyrique Jones'a plaketi takdim edildi.