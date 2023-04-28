Türk Telekom ile Galatasaray arasındaki maç ertelendi

AA
EuroCup yarı finalinde dün Ukrayna'nın Prometey takımını eleyen Türk Telekom, tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında finale yükselmişti.
Türk Telekom, 3 Mayıs Çarşamba günü deplasmanda İspanya'nın Gran Canaria takımıyla finalde karşılaşacak.
Galatasaray maçı ertelendi
Türk Telekom'dan yapılan açıklamada, "30 Nisan Pazar günü oynayacağımız Galatasaray Nef maçı Gran Canaria ile yapacağımız Avrupa Kupası finali nedeniyle 10 Mayıs Çarşamba gününe ertelenmiştir" denildi.
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