Türk Telekom sonunu getiremedi: EuroCup'ı ikinci tamamladı

EuroCup finalinde temsilcimiz Türk Telekom, İspanya'nın Gran Canaria takımına konuk oldu.
Mücadelenin ilk dakikalarında her iki takım da karşılıklı sayılar bularak başlarken periyodun ilk 5 dakikası 17-12 Gran Canaria'nın üstünlüğüyle geçildi.
Grant, Taylor, Bouteille ve Jones'in sayılarına Brussino, Slaughter, Balcerowski ve Albicy ile karşılık veren Gran Canaria mücadelenin ilk periyodunu 29-23 önde tamamladı.
İkinci periyota her iki takım da katı savunma yaparak başlarken ikinci çeyreğin ilk 3 dakikası iki takım da toplam 3 sayı atabildi.
Bu dakikadan sonra Shurna ile 9, Balcerowski ile 4 sayı bulan Gran Canaria, 16. dakikada aradaki farkı 20 sayıya (44-24) çıkardı.
Türk Telekom, Bouteille ile bulduğu 2 üçlükle farkı azaltmaya çalışsa da Gran Canaria, Slaughter ve Shurna'nın sayılarıyla farkı korudu ve soyunma odasına 50-33 önde gitti.
Temsilcimiz sonunu getiremedi
Üçüncü çeyreğe daha etkili başlayan Türk Telekom, Jones ve Grant'in sayılarıyla periyodun bitimine 3 dakika 38 saniye kala aradaki farkı 8 sayıya (55-47) indirdi.
Bu dakikadan sonra Inglis ve Albicy ile bulduğu sayılarla farkın azalmasını engellemeye çalışan Gran Canaria'ya Sestina, Jones ve Bouteille karşılık veren Türk Telekom farkı 6 sayıya (61-55) indirdi ve 3. çeyrek bu skorla tamamlandı.
Final periyoduna iyi başlayan Türk Telekom, Sestina, Grant ve Mehmet Yağmur'un sayılarıyla mücadelenin bitimine 5 dakika kala farkı 2 sayıya (64-62) indirdi.
Bu dakikadan sonra her iki takım da zor sayı bulurken, son anlarda istediği oyunu sergileyemeyen Türk Telekom mücadeleyi 71-67 kaybederek organizasyonu ikinci tamamladı.
İspanyol temsilcisi ise organizasyonu şampiyon tamamlayarak gelecek sezon THY Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkını aldı.
Gran Canaria: 71 - Türk Telekom: 67
Salon: Gran CanariaHakemler: Sasa Pukl (Slovenya), Rain Peerandi (Estonya), Adar Peer (İsrail)
Gran Canaria: Albicy 13, Slaughter 16, Brussino 11, Shurna 18, Balcerowski 5, Inglis 6, Bassas, Benite 2, Salvo, Diop, Stevic
Türk Telekom: Taylor 4, Grant 16, Erkan Yılmaz, Bouteille 17, Sestina 7, Jones 17, Semih Erden 3, Mehmet Yağmur 3, Eric
1. Periyot: 29-23
Devre: 50-33
3. Periyot: 61-55
5 faulle oyundan çıkan: 36.32 Taylor (Türk Telekom)