Türk Telekom'dan Grant ve Bouteille, EuroCup'ın en iyi 5'ine girdi Türk Telekom Basketbol Takımı'nda oynayan ABD'li Jerian Grant ve Fransız Axel Bouteille, Avrupa Kupası'nda sezonun en iyi 5'ine seçildi.

AA Taraftarlar, basın mensupları, başantrenörler ve takım kaptanlarının oylarıyla belirlenen 2022-23 sezonunun en iyi 5'i, organizasyonun internet sitesinden açıklandı. Prometey'den D.J. Stephens, Gran Canaria'dan John Shurna ve Joventut Badalona'dan Ante Tomic'in yanı sıra Avrupa kupalarındaki ilk finaline çıkan Türk Telekom'dan da 2 isim kadroda yer aldı. Grant ve Bouteille kadroda Normal sezonu 14,6 sayı, 6,2 asist, 3,1 ribaunt ve 1,4 top çalma ortalamalarıyla tamamlayan Grant, çeyrek finalde 20 sayı, 7 asist, yarı finalde 19 sayı, 6 asist üretti. 17,7 sayıyla başkent ekibinin normal sezondaki en skoreri olan Bouteille ise çeyrek finalde 18 sayı, 6 ribaunt, 3 top çalma, yarı finalde 16 sayı, 8 ribauntluk katkı sundu. Türk Telekom ile İspanyol kulübü Gran Canaria arasındaki final maçı, 3 Mayıs Çarşamba günü oynanacak.