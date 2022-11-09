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Türkiye - Belçika basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- 09.11.2022 - 10:17
A Milli Basketbol takımımız FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri’nde Belçika ile karşılaşacak. Maçın detayları basketbolseverler tarafından merak ediliyor.
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2.Tur I grubu mücadelesinde sahamızda oynayacağımız Belçika maçı öncesi A Milli Basketbol Takımımız hazırlıklarını sürdürüyor.
Dünya Kupası'na katılabilmek için kazanmaktan başka çaresi olmayan A Milli takım iyi bir hazırlık dönemi geçiriyor. Grupta oynadığı 6 maçta 2 galibiyet alan A Milli Basketbol takımımız grupta devam edebilmek için Belçika'yı mutlaka yenmek zorunda.
Peki Türkiye - Belçika maçı ne zaman oynanacak? İşte maçın detayları..
Türkiye - Belçika maçı ne zaman oynanacak?
Türkiye - Belçika maçı 11 Kasım 2022 Cuma günü saat 21.00'de oynanacak. Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak maçın hangi kanalda yayınlanacağı henüz belli olmadı..