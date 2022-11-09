Türkiye - Belçika basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye - Belçika basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli basketbol takımımız Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçında Belçika ile karşı karşıya gelecek. İşte Türkiye - Belçika maçının detayları..

A Milli Basketbol takımımız FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri’nde Belçika ile karşılaşacak. Maçın detayları basketbolseverler tarafından merak ediliyor.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2.Tur I grubu mücadelesinde sahamızda oynayacağımız Belçika maçı öncesi A Milli Basketbol Takımımız hazırlıklarını sürdürüyor.

Dünya Kupası'na katılabilmek için kazanmaktan başka çaresi olmayan A Milli takım iyi bir hazırlık dönemi geçiriyor. Grupta oynadığı 6 maçta 2 galibiyet alan A Milli Basketbol takımımız grupta devam edebilmek için Belçika'yı mutlaka yenmek zorunda.

Peki Türkiye - Belçika maçı ne zaman oynanacak? İşte maçın detayları..

Türkiye - Belçika maçı ne zaman oynanacak?

Türkiye - Belçika maçı 11 Kasım 2022 Cuma günü saat 21.00'de oynanacak. Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak maçın hangi kanalda yayınlanacağı henüz belli olmadı..