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- Türkiye - Belçika Dünya Kupası eleme maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Türkiye - Belçika Dünya Kupası eleme maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
12 Dev Adam Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I grubu 7. maçında Belçika ile mücadele edecek. İşte Türkiye - Belçika maçının merak edilen detayları..
- 11.11.2022 - 09:12
A Milli Basketbol takımımız'ın Belçika ile oynayacağı maçın detayları basketbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2.Tur I Grubu 7. maçında karşı karşıya gelecek olan Türkiye - Belçika maçının ne zaman oynanacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı günün en çok arananları arasında yer alıyor.
Dünya Kupası'na gidebilmek için gruptan çıkmak isteyen A Milli takımımız Belçika karşısında mutlak galibiyet parolası ile sahaya çıkacak.
Peki Türkiye - Belçika maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte zorlu maçın merak edilen detayları..
Türkiye - Belçika maçı ne zaman oynanacak?
Türkiye - Belçika maçı bugün saat 21.00'de oynanacak. Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak maçın NTV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.