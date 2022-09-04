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    Türkiye - Gürcistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

    Avrupa Şampiyonası'na fırtına gibi başlayan 12 dev adam ev sahibi Gürcistan ile karşılaşacak.İşte zorlu maçın detayları..
    • 04.09.2022 - 09:34
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    Türkiye - Gürcistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

    A Milli Basketbol takımımız Gürcistan'da devam eden 2022 Avrupa Şampiyonası'na iyi bir başlangıç yaptı.Milli takımımız A grubunda çıktığı iki maçıca kazanmayı başardı.

    Millilerimiz ilk maçta Karadağ'ı 72-68 mağlup etti.Grupta ikinci maçında dün Bulgaristan ile karşılaşan 12 dev adam mücadeleyi 101-87 kazanmayı başardı.

    Bulgaristan karşısında milli takımımızda Cedi Osman 25, Alperen Şengün 20 ve Shane Larkin 13 sayıyla oynadı. Bulgaristan’da ise en skorer isim 28 sayıyla Aleksandar Vezenkov oldu.

    A Milli takımın A grubundaki 3. rakibi ev sahibi Gürcistan olacak.Gürcistan ile oynanacak maçın detayları araştırılıyor.İşte maçın ne zaman oynanacağı ve maçın yayınlanacağı kanal.

    Türkiye - Gürcistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? #1

    Türkiye - Gürcistan maçı ne zaman oynanacak?

    Avrupa Şampiyonası A grubu 3. maçında oynanacak olan Türkiye - Gürcistan karşılaşması 4 Eylül (bugün) saat 20.00'de oynanacak.Karşılaşma NTV ekranlarından izlenebilecek.


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