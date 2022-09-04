Türkiye - Gürcistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye - Gürcistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Avrupa Şampiyonası'na fırtına gibi başlayan 12 dev adam ev sahibi Gürcistan ile karşılaşacak.İşte zorlu maçın detayları..

A Milli Basketbol takımımız Gürcistan'da devam eden 2022 Avrupa Şampiyonası'na iyi bir başlangıç yaptı.Milli takımımız A grubunda çıktığı iki maçıca kazanmayı başardı.

Millilerimiz ilk maçta Karadağ'ı 72-68 mağlup etti.Grupta ikinci maçında dün Bulgaristan ile karşılaşan 12 dev adam mücadeleyi 101-87 kazanmayı başardı.

Bulgaristan karşısında milli takımımızda Cedi Osman 25, Alperen Şengün 20 ve Shane Larkin 13 sayıyla oynadı. Bulgaristan’da ise en skorer isim 28 sayıyla Aleksandar Vezenkov oldu.

A Milli takımın A grubundaki 3. rakibi ev sahibi Gürcistan olacak.Gürcistan ile oynanacak maçın detayları araştırılıyor.İşte maçın ne zaman oynanacağı ve maçın yayınlanacağı kanal.

Türkiye - Gürcistan maçı ne zaman oynanacak?

Avrupa Şampiyonası A grubu 3. maçında oynanacak olan Türkiye - Gürcistan karşılaşması 4 Eylül (bugün) saat 20.00'de oynanacak.Karşılaşma NTV ekranlarından izlenebilecek.