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    U18 Basketbol Milli Takımı finale çıktı

    U18 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, yarı finalde karşı karşıya geldiği Slovenya'yı 79-64 mağlup etti.
    • 07.08.2022 - 04:08
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    U18 Basketbol Milli Takımı finale çıktı

    İzmir'in ev sahipliğinde düzenlenen FIBA U18 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yarı finalde Slovenya ile karşılaşan U18 Basketbol Milli Takımı, rakibini 79-64 yenerek finale yükseldi.

    İlk periyot

    Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan müsabakada tribünler tıklım tıklım dolarken, maça 8-0'lık seriyle başlayan Slovenya, Belko ve Osojnik'in dış atışlarıyla farkı 17 sayıya (23-6) kadar çıkardı.

    AA'nın haberine göre, bu bölümde 7-0'lık seri yakalayan Türkiye farkı 10 sayıya indirse de, Slovenya çeyreği 28-13 üstün tamamladı.

    U18 Basketbol Milli Takımı finale çıktı #1

    İkinci periyot

    Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci periyotta pota altında etkili olan Slovenya, bu bölümde maçı 20 sayı önde götürürken (36-16), Berke'nin etkili oyunuyla kendine gelen milliler, seyircinin de desteğiyle 9-0'lık seri yakalayıp 15'inci dakikada farkı 11'e (36-25) indirdi. Türkiye, Berke'nin son saniye basketiyle soyunma odasına 4 sayı geride girdi: 43-39.

    Türkiye üstünlük sağlamayı bildi

    İkinci yarıya Tan'ın 3 sayılık basketiyle başlayan Türkiye, 23'üncü dakikada Arda'nın dış atışıyla ilk kez öne geçti: 46-47. Müthiş taraftar desteğiyle rakibini hataya zorlayan ay-yıldızlı ekip, periyodun bitimine 1 dakika 49 saniye kala Karahan'ın 3'lüğüyle rakibine 9 sayı üstünlük sağladı: 48-57.

    Kalan bölümde etkili oyununu sürdüren milli takım 22 sayı bulup, 8 sayıya izin verdiği üçüncü çeyreği 61-51 önde kapattı.

    U18 Basketbol Milli Takımı finale çıktı #2

    Finalde rakip İspanya

    Final periyoduna iyi başlayan Türkiye, 35'inci dakikada 10 sayı (57-67) üstünlüğünü korurken, kalan bölümde rakibine geçit vermeyerek maçı 15 sayı farkla 79-64 kazandı: Yarı finalin diğer maçında İspanya, Sırbistan'ı 60-38 mağlup etti.

    Yarın aynı salonda saat 18.15'te Slovenya-Sırbistan arasında üçüncülük, 20.30'da ise Türkiye-İspanya arasında şampiyonluk maçları oynanacak. Daha önce 2 kez 18 yaş altında Avrupa şampiyonu olan Türkiye, üçüncü kez kupayı almaya çalışacak.

    U18 Basketbol Milli Takımı finale çıktı #3


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