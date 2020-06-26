Vince Carter basketbolu bıraktı

22 yıl ile NBA'de kariyeri en uzun süren basketbolcu olan Vince Carter, parkelere veda ettiğini açıkladı.

42 yaşındaki basketbolcu Vince Carter, yaptığı açıklamayla kariyerine nokta koyduğunu duyurdu.

Vince Carter, yaptığı açıklamada; "Profesyonel basketbol yaşantımı resmi olarak tamamladım. Mart sonundan beri bittiğini hissediyordum." ifadelerini kullandı.

22 yıllık kariyerinde Toronto Toronto Raptors, New Jersey Nets, Orlando Magic, Phoenix Suns, Dallas Mavericks, Sacramento Kings ve Atlanta Hawks formaları giyen Vince Carter, 22 yıl ile NBA'de kariyeri en uzun basketbolcu olarak tarihe geçti.

Carter 8 kez All Star seçildi, 2000 yılında NBA All Star Smaç Yarışması şampiyonu oldu. 1999'Da yılın çaylağı seçildi. 2000'de NBA yılın en iyi 3. takımına, 2001'de ise yılın en iyi 2. takımına seçildi.