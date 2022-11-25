Virtus Bologna - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Virtus Bologna - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Anadolu Efes Euroleague 10. hafta maçında deplasmanda Virtus Bologna ile kozlarını paylaşacak. Maçın detayları basketbolseverler tarafından yakından takip ediliyor..

Anadolu Efes Euroleague normal sezon 10. hafta maçında İtalyan ekibi Virtus Bologna ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Euroleague'e iyi bir başlangıç yapamayan Anadolu Efes oynadığı son iki maçı kazanarak moral depoladı. Anadolu Efes evinde Barcelona'yı 96-86 yendi ardından deplasmanda Olimpia Milano'yu 80-51 mağlup etti.

Anadolu Efes 18 takımlı Euroleague'de 11. sırada yer alıyor. Rakibi Bologna ise 13. sırada bulunuyor.

9 maçta 4 galibiyet 5 mağlubiyet alan iki ekibin karşı karşıya geleceği maçın detayları basketbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

Peki Virtus Bologna - Anadolu Efes maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte yanıtı..





Virtus Bologna - Anadolu Efes maçı ne zaman oynanacak?

Virtus Bologna - Anadolu Efes maçı bugün saat 22.30'da oynanacak. Virtus Bologna-Anadolu Efes mücadelesi S Sport ve S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanacak.

