- Haberler
- Basketbol Haberleri
- Virtus Bologna - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Virtus Bologna - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 16. hafta maçında deplasmanda Virtus Bologna karşılaşacak. İşte maçın detayları..
- 29.12.2022 - 10:01
Fenerbahçe Beko EuroLeague 16. hafta mücadelesinde deplasmanda İtalyan ekibi Virtus Bologna ile karşı karşıya gelecek.
EuroLeague'de lider konumda bulunan temsilcimiz oynadığı 15 maçta 10 galibiyet 5 mağlubiyet aldı.
Yunan koç Dimitrios Itoudis yönetimindeki Fenerbahçe EuroLeagu'de oynadığı son 5 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.
Deplasmanda oynayacağı Virtus Bologna maçını kazanarak yeni bir çıkış yakalamak isteyen sarı lacivertliler maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
Peki Virtus Bologna - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları..
Virtus Bologna - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman?
Virtus Bologna - Fenerbahçe Beko maçı 30 Aralık Cuma günü saat 22.30'da oynanacak.