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    Virtus Bologna - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 16. hafta maçında deplasmanda Virtus Bologna karşılaşacak. İşte maçın detayları..
    • 29.12.2022 - 10:01
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    Virtus Bologna - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Fenerbahçe Beko EuroLeague 16. hafta mücadelesinde deplasmanda İtalyan ekibi Virtus Bologna ile karşı karşıya gelecek.

    EuroLeague'de lider konumda bulunan temsilcimiz oynadığı 15 maçta 10 galibiyet 5 mağlubiyet aldı.

    Yunan koç Dimitrios Itoudis yönetimindeki Fenerbahçe EuroLeagu'de oynadığı son 5 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.

    Deplasmanda oynayacağı Virtus Bologna maçını kazanarak yeni bir çıkış yakalamak isteyen sarı lacivertliler maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

    Peki Virtus Bologna - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları..

    Virtus Bologna - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? #1

    Virtus Bologna - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman?

    Virtus Bologna - Fenerbahçe Beko maçı 30 Aralık Cuma günü saat 22.30'da oynanacak.


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