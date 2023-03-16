Warriors'ta Stephen Curry'nin 50 sayısı galibiyete yetmedi

NBA'e 7 maçla devam edildi. Ligde son üç maçını kazanan Los Angeles Clippers, Stephen Curry'nin 50 sayısına karşın son şampiyon Golden State Warriors'ı 134-126 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü.

Curry, 50 sayı ile oynadı

Clippers'ta Kawhi Leonard 30 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, Paul George 24 sayı, 2 ribaunt, 7 asistle takımını sırtladı. Ivica Zubac 19 sayı, 16 ribauntla "double double" yaptı.

Stephen Curry'nin 50 sayı, 2 ribaunt, 6 asistlik performans sergilediği Warriors'ta, Jordan Poole 19, Klay Thompson 15 sayıyla oynadı.

Warriors'ta Stephen Curry'nin 50 sayısı galibiyete yetmedi

Alperen Şengün, 13 sayı kaydetti

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, sahasında Los Angeles Lakers'ı 114-110 mağlup etti.

Alperen Şengün'ün 13 sayı, 9 ribaunt, 6 asistlik performans ortaya koyduğu Rockets'ta, Kevin Porter 27, Jabari Smith 18 sayı kaydetti.

LeBron James ve Anthony Davis'in forma giymediği Lakers'ta ise Austin Reaves 24 sayı, 7 asist, D'Angelo Russell 18 sayı, 7 asistle maçı tamamladı. Jarred Vanderbilt, 13 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı.

Warriors'ta Stephen Curry'nin 50 sayısı galibiyete yetmedi

NBA'de gecenin sonuçları:

Miami Heat-Memphis Grizzlies: 138-119

Cleveland Cavaliers-Philadelphia 76ers: 109-118

Chicago Bulls-Sacramento Kings: 114-117

Houston Rockets-Los Angeles Lakers: 114-110

Minnesota Timberwolves-Boston Celtics: 102-104

San Antonio Spurs-Dallas Mavericks: 128-137

Los Angeles Clippers-Golden State Warriors: 134-126

Warriors'ta Stephen Curry'nin 50 sayısı galibiyete yetmedi
Warriors'ta Stephen Curry'nin 50 sayısı galibiyete yetmedi
Warriors'ta Stephen Curry'nin 50 sayısı galibiyete yetmedi