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    Zalgiris Kaunas - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 17. hafta maçında deplasmanda Zalgiris Kaunas ile karşılaşacak. İşte maçın detayları..
    • 04.01.2023 - 09:48
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    Zalgiris Kaunas - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Fenerbahçe Beko EuroLeague 17. hafta mücadelesinde deplasmanda Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas ile karşı karşıya gelecek.

    EuroLeague'de beşinci sırada bulunan Fenerbahçe Beko oynadığı 16 maçta 10 galibiyet 6 mağlubiyet aldı.

    Yunan koç Dimitrios Itoudis yönetimindeki Fenerbahçe Beko, EuroLeagu'de oynadığı son 4 maçıda kaybetti.

    Zalgiris Kaunas maçını kazanarak yeni bir çıkış yakalamak isteyen sarı lacivertliler zorlu maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

    Peki Zalgiris Kaunas - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları..

    Zalgiris Kaunas - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? #1

    Zalgiris Kaunas - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman?

    Zalgiris Kaunas - Fenerbahçe Beko maçı 5 Ocak Perşembe günü oynanacak. Saat 21.00'de başlayacak olan Zalgiris Kaunas - Fenerbahçe Beko maçı S Sport kanalından naklen yayınlanacak


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