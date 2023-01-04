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- Zalgiris Kaunas - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Zalgiris Kaunas - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 17. hafta maçında deplasmanda Zalgiris Kaunas ile karşılaşacak. İşte maçın detayları..
- 04.01.2023 - 09:48
Fenerbahçe Beko EuroLeague 17. hafta mücadelesinde deplasmanda Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas ile karşı karşıya gelecek.
EuroLeague'de beşinci sırada bulunan Fenerbahçe Beko oynadığı 16 maçta 10 galibiyet 6 mağlubiyet aldı.
Yunan koç Dimitrios Itoudis yönetimindeki Fenerbahçe Beko, EuroLeagu'de oynadığı son 4 maçıda kaybetti.
Zalgiris Kaunas maçını kazanarak yeni bir çıkış yakalamak isteyen sarı lacivertliler zorlu maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
Peki Zalgiris Kaunas - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları..
Zalgiris Kaunas - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman?
Zalgiris Kaunas - Fenerbahçe Beko maçı 5 Ocak Perşembe günü oynanacak. Saat 21.00'de başlayacak olan Zalgiris Kaunas - Fenerbahçe Beko maçı S Sport kanalından naklen yayınlanacak