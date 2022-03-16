Zalgris Kaunas – Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Zalgris Kaunas – Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi 2021-2022 sezonu 30. hafta mücadelesinde Zalgris Kaunas ile karşı karşıya gelecek. Peki, Zalgris Kaunas – Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu Turkish Airlines EuroLeague'de 2021-2022 sezonu heyecanı, hız kesmeden devam ediyor.

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 30. hafta mücadelesinde Zalgris Kaunas ile karşı karşıya gelecek.

Bitci Baskonia karşısında 87 - 74 yenilen Anadolu Efes bu maçı kazanırsa, sıralamasını yükseltme şansı elde edecek.

Bu nedenle oldukça kritik bir maça çıkacak olan Anadolu Efes, hazırlıklarını kazanma üzerine yaptı.

Karşılaşmayı takip etmek isteyenler ise "Zalgris Kaunas – Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Zalgris Kaunas – Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ZALGRİS KAUNAS - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN?

Zalgris Kaunas – Anadolu Efes maçı 17 Mart 2022 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma saat 21.00'da başlayacak.

Zalgris Kaunas – Anadolu Efes maçı Bein Sports Haber kanalında yayınlanacak. Basketbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı temsilcimiz 94-60 kazanmıştı. 1 maçı eksik olan lacivert beyazlılar, 28 maçta 14 galibiyet aldı.