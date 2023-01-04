Zion Williamson, 3 hafta yok

NBA'de New Orleans Pelicans forması giyen Zion Williamson, en az 3 hafta forma giyemeyecek.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden New Orleans Pelicans'ın all-star oyuncusu Zion Williamson, sakatlığı sebebiyle sahalardan en az 3 hafta uzak kalacak.

Philadelphia 76ers maçında sakatlandı

Pelicans'tan yapılan açıklamaya göre geçtiğimiz gün oynanan Philadelphia 76ers mücadelesinin 3. periyodunda sakatlanan Williamson'ın, sağ diz ardı kirişinde zorlanma belirlendi.

22 yaşındaki oyuncunun durumunun 3 hafta sonra yeniden değerlendirileceği belirtildi.

26 sayı ortalamasıyla oynuyor

Bu sezon 29 karşılaşmaya çıkan Zion Williamson, 33 dakika ortalama ile sahada kalırken, 26 sayı, 7 ribaunt ve 4.6 asist ortalamaları tutturdu. New Orleans Pelicans ise Batı Konferans'ında 3. sırada yer alıyor.