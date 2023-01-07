Beşiktaş-Kasımpaşa maçının muhtemel ilk 11'leri

Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor.

Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 19:00'da başlayacak ve mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek. Beşiktaş - Kasımpaşa karşılaşmasını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Ligde 1 maçı eksik olan Beşiktaş, haftaya 26 puanla 6. sırada giriyor. Selçuk İnan yönetimindeki Kasımpaşa'nın ise 18 puanı bulunuyor ve ligin 13. sırasında yer alıyor.

Beşiktaş'ta eksikler göze çarpıyor

Eksikler Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal, Kerem Atakan Kesgin ve Josef de Souza ile sarı kart cezalısı Valentin Rosier kadroda yer almadı.

Francisco Montero da kamp kadrosuna dahil edilmedi. Sakatlıktan kurtulan Saiss ise Dünya Kupası sonrası ilk kez maç kadrosuna alındı.

Kasımpaşa'da eksik yok

Kasımpaşa'da ise eksik oyuncu bulunmuyor.

Muhtemel 11'ler

Beşiktaş: Mert, Tayfur, Welinton, Tayyip Talha, Masuaku, Redmond, Salih, Gedson, N'Koudou, Cenk, Weghorst

Kasımpaşa: Ertuğrul, Tarkan, Donk, Sadık Çiftpınar, Aytaç, Eysseric, Ahmet Engin, Hadergjonaj, Fall, Ben Ouannes, Hajradinovic