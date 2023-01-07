Petrol
78.6
-0.11%
Euro
19.9134
0.75%
Dolar
18.7065
-0.31%
Altın
1.123
1.53%
Borsa
5342
0.00%
Bitcoin
322.320
1.09%
BTXN Coin
7.59
6.15%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Çok bulutlu 6 C

    Beşiktaş-Kasımpaşa maçının muhtemel ilk 11'leri

    Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor.
    • Haber Merkezi
    • 07.01.2023 - 09:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Beşiktaş-Kasımpaşa maçının muhtemel ilk 11'leri

    Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor.

    Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 19:00'da başlayacak ve mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek. Beşiktaş - Kasımpaşa karşılaşmasını beIN Sports canlı yayınlayacak.

    Ligde 1 maçı eksik olan Beşiktaş, haftaya 26 puanla 6. sırada giriyor. Selçuk İnan yönetimindeki Kasımpaşa'nın ise 18 puanı bulunuyor ve ligin 13. sırasında yer alıyor.

    Beşiktaş'ta eksikler göze çarpıyor

    Eksikler Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal, Kerem Atakan Kesgin ve Josef de Souza ile sarı kart cezalısı Valentin Rosier kadroda yer almadı.

    Francisco Montero da kamp kadrosuna dahil edilmedi. Sakatlıktan kurtulan Saiss ise Dünya Kupası sonrası ilk kez maç kadrosuna alındı.

    Kasımpaşa'da eksik yok

    Kasımpaşa'da ise eksik oyuncu bulunmuyor.

    Muhtemel 11'ler

    Beşiktaş: Mert, Tayfur, Welinton, Tayyip Talha, Masuaku, Redmond, Salih, Gedson, N'Koudou, Cenk, Weghorst

    Kasımpaşa: Ertuğrul, Tarkan, Donk, Sadık Çiftpınar, Aytaç, Eysseric, Ahmet Engin, Hadergjonaj, Fall, Ben Ouannes, Hajradinovic

    Beşiktaş-Kasımpaşa maçının muhtemel ilk 11 leri #1


    Aslı'nın %100 Başarılı Yatırım Yöntemi Ses Getirdi
    Advertorial

    Aslı'nın %100 Başarılı Yatırım Yöntemi Ses Getirdi

    Euroleague'de bugün hangi maçlar var? 6 Ocak Euroleague maç programı..
    Basketbol

    Euroleague'de bugün hangi maçlar var? 6 Ocak Euroleague maç programı..

    Bodrum'daki turistler sokağa çıkan develerle fotoğraf çektirdi
    Yaşam

    Bodrum'daki turistler sokağa çıkan develerle fotoğraf çektirdi

    Görüş Bildir