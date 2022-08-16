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    Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal 3 hafta yok

    Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal 3 hafta yok

    Beşiktaş, Rachid Ghezzal'ın sağ ayak tarak kemiği-parmak bileşkesi eklem kapsülünde gerilme ve kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 16.08.2022 - 19:07
    • Güncelleme : 16.08.2022 - 19:16
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    Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, son oynanan Corendon Alanyaspor karşılaşmasının devre arasında sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmıştı.

    Beşiktaş yıldız oyuncusunun sakatlığıyla ilgili açıklamada bulundu.

    Yırtık tespit edildi

    Beşiktaş, Rachid Ghezzal'ın sağ ayak tarak kemiği-parmak bileşkesi eklem kapsülünde gerilme ve kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.

    Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Sağ ayak tabanında hissettiği ağrı nedeni ile Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi yapılan oyuncumuz Rachid Ghezzal'ın tarak kemiği-parmak bileşkesi eklem kapsülünde (plantar plate) gerilme ve kısmi yırtık saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce devam edilmektedir." ifadeleri yer aldı.

    3 hafta yok

    Kısmı yırtık tespit edilen Cezayirli yıldız oyuncunun 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

    Beşiktaş ta Rachid Ghezzal 3 hafta yok #1

    Kayserispor maçında 3 puanı getirmişti

    Teknik direktör Valerien Ismael'in saha içindeki en önemli kozlarından biri olan Ghezzal, 1. haftada Kayserispor karşısında takımına 3 puanı kazandıran isim olmuştu.

    Beşiktaş ta Rachid Ghezzal 3 hafta yok #2


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