Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal 3 hafta yok

Beşiktaş, Rachid Ghezzal'ın sağ ayak tarak kemiği-parmak bileşkesi eklem kapsülünde gerilme ve kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, son oynanan Corendon Alanyaspor karşılaşmasının devre arasında sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmıştı.

Beşiktaş yıldız oyuncusunun sakatlığıyla ilgili açıklamada bulundu.

Yırtık tespit edildi

Beşiktaş, Rachid Ghezzal'ın sağ ayak tarak kemiği-parmak bileşkesi eklem kapsülünde gerilme ve kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Sağ ayak tabanında hissettiği ağrı nedeni ile Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi yapılan oyuncumuz Rachid Ghezzal'ın tarak kemiği-parmak bileşkesi eklem kapsülünde (plantar plate) gerilme ve kısmi yırtık saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce devam edilmektedir." ifadeleri yer aldı.

3 hafta yok

Kısmı yırtık tespit edilen Cezayirli yıldız oyuncunun 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Kayserispor maçında 3 puanı getirmişti

Teknik direktör Valerien Ismael'in saha içindeki en önemli kozlarından biri olan Ghezzal, 1. haftada Kayserispor karşısında takımına 3 puanı kazandıran isim olmuştu.