Miesha Tate, bebeğini evde doğurdu

İkinci çocuğuna hamile olan Amerikalı eski UFC dövüş şampiyonu Miesha Tate, aniden doğum sancıları tutunca bebeğini evinin banyosunda dünyaya getirdi.

33 yaşındaki Amerikalı UFC dövüş şampiyonu Miesha Tate, bu kez ilginç bir olayla gündeme geldi.

Singapur'daki evinde aniden sancılanan Tate, kendisi gibi eski dövüşçü olan Johnny Nunez'in yardımı ile hastaneye gidecekleri zamanları olmadığı için bebeğini evinin banyosunda doğurdu.

Tate, çocuğunun doğurduktan hemen sonra kızı, kocası ve yeni dünyaya gelen oğlu Daxton Wylder Nunez ile çektiği fotoğrafı paylaştı.

"DÜNYAYA ÇOK ÇABUK GELMEK İSTEDİ"

UFC dövüşçüsü, "14 Haziran sabah saat 08.20 sıralarında oğlumuz beklenmedik bir şekilde dünyaya geldi. Küçük ve güçlü oğlumuz, dünyaya çok çabuk bir şekilde gelmek istedi. Bu nedenle evimizin banyosunda geldi. Şu an öyle mutluyum ki kendimi ayın üstünde hissediyorum." dedi.

"MÜKEMMEL BİR TECRÜBE"

Miesha Tate şöyle devam etti: "Anne olarak kendi doğumunu gerçekleştirmek mükemmel bir tecrübe. Ben ve kocam bu tecrübeyi ömrümüzün geri kalan kısmında unutmayacağız."



