Mike Tyson, 12 Eylül'de ringlere dönüyor

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Dünya boks tarihine adını altın harflerle yazdıran Mike Tyson, uzun bir aranın ardından boks maçına çıkacak. 54 yaşındaki efsanevi boksörün rakibi, eski dünya şampiyonu Roy Jones Junior olacak.

Boksun unutulmaz isimlerinden Mike Tyson, 15 yıl aranın ardından ringlere dönüyor. 54 yaşındaki eski dünya ağır siklet şampiyonu, 12 Eylül'de Roy Jones Junior ile karşılaşacak.

8 RAUNT RİNGTE KALACAK

Tyson ve Jones, 12 Eylül'de Kaliforniya'daki Dignity Health Sports Park'ta 8 rauntluk bir karşılaşmada dövüşecek.

DÜNYANIN EN GENÇ AĞIR SİKLET ŞAMPİYONU

Aktif boks yaşantısında 'Demir Mike' lakabını alan Mike Tyson, ilk yılında rakiplerinin tamamını nakavt ederek yenmişti. Öte yandan efsane boksçu, 20. yaş gününü kutlamasından 4 ay sonra kemeri alarak dünyanın en genç ağır siklet şampiyonu olmuştu.

RAKİBİ DE DÜNYA ŞAMPİYONU

Mike Tyson'ın karşılacağı 51 yaşındaki Jones Junior da eski bir dünya şampiyonu. Kariyerinde 75 maça çıkan ünlü boksör, bunlardan 66'sını kazanırken sadece 9'unda yenilgi gördü.

54 yaşındaki Mike Tyson'ın antrenman görüntüleri - İZLE