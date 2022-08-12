Mike Tyson 500 milyon dolarını bitirdi

Dünya boks tarihinin gelmiş geçmiş en iyi boksörleri arasında gösterilen Mike Tyson, kariyeri boyunca kazandığı 500 milyon dolar’ı bitirdiğini ve çocuklarına pay bırakmayacağını duyurdu.

Mike Tyson boks kariyerinin yanısıra özel hayatıyla da sürekli gündeme geldi. Boks tarihinin gelmiş geçmiş en iyi isimlerinden biri olarak gösterilen 56 yaşındaki eski boksör, kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu. “Boks kariyerim boyunca kazandığım 500 milyon Dolar'ın son 1 milyonunu rehabilitasyona harcadım. Hiçbir şeyim kalmadı" dedi.

"Parayı kadınlarla yedim"

Parasını kadınlarla birlikte bitirdiğini söyleyen Mike Tyson, "500 milyon Dolar çok para gibi gözüküyor ancak hepsi bitti" diye konuştu.

2020 yılında ayda yaklaşık yarım milyon dolar kazandığı bilinen Mike Tyson çocuklarına fazla bir şey bırakmayacağını ekledi. Mike Tyson "Onlara bol sıfırlı bir şeyler bırakamayacağım. Çok çalışma ve dua öğretisi bırakıyorum. Para onlara yardım etmezdi. Onlara zarar verirdi çünkü onlara kendi başlarının çaresine bakmayı ve zorlukların üstesinden gelmeyi, çalışmayı öğretmezdi" ifadelerinde bulundu.