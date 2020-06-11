Mike Tyson bir teklifi daha reddetti

Mike Tyson bir teklifi daha reddetti

Unutulmaz boksör Mike Tyson, Karma Dövüş Sanatları MMA efsanesi Wanderlei Silva ile ringe çıkması için teklif edilen 18 milyon doları kabul etmedi.

İki kez dünya ağır sıklet boks şampiyonu olan ve bu unvana da en genç ulaşan boksör olan Mike Tyson, gelen dövüş tekliflerini reddetmeye devam ediyor.

Tyson'ın 1997'de kulağını ısırdığı bir başka eski şampiyon Evander Holyfield ile yeniden dövüşeceği iddia edilse de henüz somut bir adım atılmış değil.

Instagram hesabından sık sık antrenman videolarını paylaşan Tyson'ı henüz ringe çıkmayı ikna eden olmadı.

53 yaşındaki Mike Tyson'ın antrenman görüntüleri - İZLE

18 MİLYON DOLARI REDDETTİ

Son olarak 53 yaşındaki Mike Tyson'a, Karma Dövüş Sanatları MMA efsanesi Wanderlei Silva ile beraber ringe çıkması için 18 milyon dolar önerildiği ancak 'Demir Yumruk'un bu teklifi, "Geleneksel boksa dönmek istiyorum, kafeste dövüşmem" diyerek reddettiği ortaya çıktı.