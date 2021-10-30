Euro
11.1139
-0.31%
Dolar
9.5896
0.65%
Altın
550.2
-0.15%
Borsa
1.522
0.18%
Bitcoin
590.002
-0.23%
BTXN Coin
26.00
5.30%
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C
    Brooklyn Nets, Indiana Pacers'ı 105-98 mağlup etti

    Brooklyn Nets, Indiana Pacers'ı 105-98 mağlup etti

    Sahasında Indiana Pacers'ı ağırlayan Brooklyn Nets, rakibini 105-98 yenerek üçte üç yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 30.10.2021 - 05:59
    • Güncelleme : 30.10.2021 - 06:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    NBA'de geceye damga vuran maç Brooklyn Nets ile Indiana Pacers oldu.

    Karşılaşmanın hızlı başlamasıyla birlikte ilk çeyreği geride bitiren Brooklyn, ikinci çeyrekte LaMarcus Aldridge'ın kendini göstermesiyle önde kapattı.

    Üçüncü çeyrekte Indiana'da Justin Holiday'ın düşük performansını fırsat bilen Brooklyn tempoyu daha da yükselterek açık ara önde bitirdi.

    Brooklyn Nets, Indiana Pacers ı 105-98 mağlup etti #1

    SON ÇEYREKTE KEVIN DURANT, INDIANA'YA ACIMADI

    Üçüncü çeyrekte Brooklyn'de sahneye çıkan James Harden, Indiana'nın açıklarını iyi değerlendirerek takımını sırtlarken, son çeyrekte de Kevin Durant'ın olağanüstü performansı skoru belirledi.

    Brooklyn Nets, Indiana Pacers ı 105-98 mağlup etti #2

    BROOKLYN'DE JAMES HARDEN TAKIMINI SIRTLADI

    İndiana'yı 105-98 yenen Brooklyn'de James Harden 8 ribaund 8 asist ve 29 sayı ile oynarken, Kevin Durant 11 ribaund 7 asist ve 22 sayıyla oynadı. Ayrıca Brooklyn'de LaMarcus Aldridge 8 ribaund 21 sayıyla takımında tampon rolünü üstlendi.

    Brooklyn Nets, Indiana Pacers ı 105-98 mağlup etti #3

    INDIANA'DA, CRAIG'İN 28 SAYILIK PERFORMANSI GALİBİYETİ GETİREMEDİ

    İndiana'da 11 ribaund 3 asist ve 28 sayıyla Torrey Craig öne çıkarken, Chris Duarte'nin 4 ribaund 2 asist ve 19 sayılık performansı takımına galibiyette yeterli olmadı.

    Brooklyn Nets, Indiana Pacers ı 105-98 mağlup etti #4

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir