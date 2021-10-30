Brooklyn Nets, Indiana Pacers'ı 105-98 mağlup etti

Sahasında Indiana Pacers'ı ağırlayan Brooklyn Nets, rakibini 105-98 yenerek üçte üç yaptı.

NBA'de geceye damga vuran maç Brooklyn Nets ile Indiana Pacers oldu.

Karşılaşmanın hızlı başlamasıyla birlikte ilk çeyreği geride bitiren Brooklyn, ikinci çeyrekte LaMarcus Aldridge'ın kendini göstermesiyle önde kapattı.

Üçüncü çeyrekte Indiana'da Justin Holiday'ın düşük performansını fırsat bilen Brooklyn tempoyu daha da yükselterek açık ara önde bitirdi.

SON ÇEYREKTE KEVIN DURANT, INDIANA'YA ACIMADI

Üçüncü çeyrekte Brooklyn'de sahneye çıkan James Harden, Indiana'nın açıklarını iyi değerlendirerek takımını sırtlarken, son çeyrekte de Kevin Durant'ın olağanüstü performansı skoru belirledi.

BROOKLYN'DE JAMES HARDEN TAKIMINI SIRTLADI

İndiana'yı 105-98 yenen Brooklyn'de James Harden 8 ribaund 8 asist ve 29 sayı ile oynarken, Kevin Durant 11 ribaund 7 asist ve 22 sayıyla oynadı. Ayrıca Brooklyn'de LaMarcus Aldridge 8 ribaund 21 sayıyla takımında tampon rolünü üstlendi.

INDIANA'DA, CRAIG'İN 28 SAYILIK PERFORMANSI GALİBİYETİ GETİREMEDİ

İndiana'da 11 ribaund 3 asist ve 28 sayıyla Torrey Craig öne çıkarken, Chris Duarte'nin 4 ribaund 2 asist ve 19 sayılık performansı takımına galibiyette yeterli olmadı.