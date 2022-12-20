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    Buenos Aires, Messi ve kupayı bekliyor

    Arjantinlililer Buenos Aires'te şampiyon takımlarının otobüsle zafer turu için sokaklara akın etti.
    • 20.12.2022 - 20:05
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    Buenos Aires, Messi ve kupayı bekliyor

    2022 Dünya Kupası, finalde Fransa'yı yenen Arjantin'in oldu.

    Arjantin Milli Takımı'nı taşıyan uçak, günün ilk ışıklarıyla Arjantin'e ulaştı.

    Zafer turu için yola çıktılar

    Geceyi, havalimanı yakınındaki Arjantin Futbol Federasyonu merkezinde geçiren futbolcular öğlen saatlerinde otobüsle zafer turu atmak üzere başkent Buenos Aires'e yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki mesafeden yola çıktı.

    Buenos Aires, Messi ve kupayı bekliyor #1

    Başkent sokaklarında insan seli

    AA'nın haberine göre futbol tutkusuyla meşhur Arjantin halkı, önce gece saatlerinde havalimanına, ardından futbolcuların kalacağı yere dünya şampiyonu takıma destek olmak için akın etti.

    Sabahın erken saatleriyle şehir merkezine yönelen on binlerce kişi, başkent sokaklarını doldurdu.

    Buenos Aires, Messi ve kupayı bekliyor #2

    Binlerce Arjantinli otobüsü bekliyor

    Milli takım otobüsünün geçeceği yerde sevinç gösterileri yapan binlerce kişi, takım otobüsünün şehir merkezinden geçmeyeceği haberi üzerine, otobüsün geçeceği otoyola yöneldi.

    Polis barikatını aşan kalabalık, şampiyon milli takımı ve Dünya Kupası'nı görebilmek için 25 Mayıs otoyolunu trafiğe kapattı.

    Buenos Aires, Messi ve kupayı bekliyor #3


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