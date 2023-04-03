Derbi sonrası eski Fenerbahçeli yıldız Cristian Baroni'den olay paylaşım! "Çok ağır..." Dün akşam gerçekleşen Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin ardından, Fenerbahçe'de bir dönem forma giyen Brezilyalı yıldız futbolcu Cristian Baroni, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Tepki gösteren Baroni'nin sözleri sosyal medyaya damga vurdu. İşte o paylaşım...

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Fenerbahçe - Beşiktaş derbi heyecanı yaşandı. Dün akşam Kadıköy’de gerçekleşen karşılaşma sonucu Beşiktaş, 4-2’lik skorla sahadan ayrıldı.

Sarı lacivertliler, 41. Dakikada Enner Valencia’nın penaltı golüyle ilk yarıyı önde bitirdi. Ancak ikinci yarı inanılmaz bir durum gerçekleşti.

Beşiktaş’da Cenk’in 2 golü, Redmond ve Aboubakar’ın birer golleri sayesinde Kadıköy’de tarihi bir maça imza attı.

90+5’te İrfan Can’ın golüyle fark 2’ye düştü. Ancak fark düşse de Beşiktaş, 4-2’lik skorla galibiyeti elde etti ve hanesine 3 puan daha yazdırdı.

Dün akşam yaşanan zorlu derbi sonrasında Fenerbahçeli taraftarlardan tepki yükseldi.

Tribünlerde "istifa" tepkisi

Fenerbahçe, Kadıköy’de ilk yarı öne geçtikleri derbiyi, ikinci yarı 4-2’lik skorla mağlup olunca taraftarlardan tepki yağdı.

10 kişi ile mücadele eden Beşiktaş’a büyük bir skorla kaybedince, tribünlerden “Yönetim istifa” tezahüratları yükseldi.

Bir tepki de Baroni'den!

Derbinin ardından tepkisini paylaşan isimlerden biri de eski Fenerbahçeli yıldız futbolcu Cristian Baroni oldu.

Bir dönem Fenerbahçe’de tarih yazan Cristiano Baroni, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tepkisini şu sözlerle dile getirdi: