Derbide kazanan Yunan oyuncu Pelkas oldu

Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinde karşı karşıya gelen iki Yunan oyuncu Pelkas ve Bakasetas arasındaki mücadelede Pelkas, öne çıktı.

Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor evinde Fenerbahçe'yi ağırladı. Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe Pelkas'ın golüyle 1-0 kazandı.

Maç öncesinde iki Yunan futbolcu Trabzonsporlu Anastasios Bakasetas ve Fenerbahçeli Dimitris Pelkas'ın performansları merak konusuydu.

PELKAS GOLÜYLE 3 PUANI ALDIRDI

Gol yollarında etkili olan iki oyuncunun karşılaitırmalı performansında, öne çıkan oyuncu Pelkas oldu. Maçta attığı enfes gol ile izleyenleri kendisine hayran bırakan Pelkas, takımına golüyle derbide 3 puanı kazandırdı.

Diğer Yunan orta saha oyuncusu Bakasetas ise maçta istenilen performansı gösteremedi.

"MAÇI HAK ETTİK"

Maç sonu açıklamalarda bulunan Pelkas, "Bizim açımızdan zor bir maçtı. İyi oynadık. İlk yarı iyi bir performans ortaya koyduk. İkinci yarının ilk 20 dakikasında da iyiydik. Maçı hak ettik. Gol attığım için de çok mutluyum. Takımıma yardım ettim.





“HEDEFE GİDEN YOLA, OYUN OYUN BAKMALIYIZ”

Bu şekilde devam etmek istiyoruz. Mutlu olmak istiyorsak perşembe günü de kazanmalıyız. Geleceği düşünmemeliyiz. Hedefe giden yola, oyun oyun bakmalıyız.

Geliştirmemiz gereken yerlere odaklanmalıyız. Ben de elimden geleni vermeye çalışıyorum. Takımımı da tebrik ediyorum. Çalışmaya, kendimizi geliştirmeye devam etmeliyiz." İfadelerini kullandı.