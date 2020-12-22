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    14 yaşındaki sporcu koronavirüse yenik düştü

    Koronavirüse yakalanan 14 yaşındaki Brezilyalı yüzücü Mariana Franklin Ferreira, hayatını kaybetti.
    • Haber Merkezi
    • 22.12.2020 - 15:01
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    14 yaşındaki sporcu koronavirüse yenik düştü

    Koronavirüs salgını genç sporcu Mariana Franklin Ferreira'yı hayattan kopardı.

    Brezilyalı yüzücü bir ay önce koronavirüsten kurtulmuş ancak yeniden semptomlar göstermeye başlayınca ve hastaneye kaldırılmıştı.

    14 yaşındaki sporcu koronavirüse yenik düştü #1

    İKİ KEZ KALBİ DURDU

    Oksijen tedavisi gören Mariana'nın testinin pozitif çıktığı ve akciğerinin etkilendiği doğrulandı. İki kez kalbi duran genç yüzücü, yaşam mücadelesini kaybetti.

    Mariana, 9 ve 10 Aralık tarihlerinde Santos'ta düzenlenen şampiyonada yarışmıştı.

    Sao Paulo Su Federasyonu'na göre Mariana yarışma sırasında kendini hasta hissetmeye başladı ve baş ağrısı çekiyordu.

    14 yaşındaki sporcu koronavirüse yenik düştü #2

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