2022'de yıldızlaşan sporcular

2022 yılını geride bırakırken farklı dallarda mücadele eden bazı sporcular büyük çıkışlara imza attı. İşte o sporculardan bazıları..

Son dönemecine girilen sene içinde, bazı genç yetenekli sporcular performanslarındaki büyük çıkışla geleceğin en önemli yıldız adayları arasına gireceğini kanıtlarken, bazı yıldız isimler ise kariyerlerinin zirvesine ulaştı.

Futbolda, Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen Lionel Messi ile Kylian Mbappe, teniste Carlos Alcaraz, Iga Swiatek ve Ons Jabeur, Formula 1'de ise Max Verstappen, üstün performanslarıyla sporseverleri 2022'de heyecanlandıran isimler arasında başı çekti.

Messi'den tarihi geri dönüş

Kulüp kariyeride sayısız başarılara ulaşmasına rağmen uluslararası maçların finalinde alınan başarısız sonuçlar, Messi'nin en büyük kabusuna dönüşmüştü.

Messi döneminde, Güney Amerika kıtasının en iyi takımının belirlendiği Kupa Amerika'da 3 final kaybeden Arjantin, 2007'de Brezilya'ya 3-0 yenilirken, 2015 ve 2016'da Şili'ye uzatmaların ardından penaltılarla elendi.

2014 Dünya Kupası finalinde Almanya'ya 1-0 mağlup olarak ikinci olan Arjantin'de, Messi'nin şanssızlığı, 2021 yılından itibaren kırıldı.

2021 Kupa Amerika finalinde, tarihi Maracana Stadı'nda ev sahibi Brezilya ile oynayan Arjantin, rakibini 1-0 mağlup ederek 1993'ten sonra yeniden bu kupayı müzesine götürdü.

2020 Avupa Şampiyonası'nı kazananla 2021 Kupa Amerika şampiyonunun karşılaştığı Finalissima 2022'de İtalya'yı 3-0'la geçen Messili Arjantin, üst üste kazanılan uluslararası başarıların öz güveniyle başladığı 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde, bu kez Fransa'yı penaltılar sonunda geçerek 36 yıl aranın ardından bu turnuvada mutlu sona ulaştı.

Milli formayla 172 maçta 98 gole imza atan Messi, altyapısından yetiştiği Barcelona'dan ayrılmasının ardından geçen yıl alışma süreci yaşadığı PSG'de, 2022'den itibaren eski başarılı istatistiklerine de kavuştu. Fransa temsilcisinde bu sezon tüm kulvarlarda 19 karşılaşmada görev alan 35 yaşındaki Messi, 12 kez ağları sarsarken, takım arkadaşlarına 14 gol pası verdi.

Mbappe, gol kralığında her kulvarda zirvede

Henüz 24 yaşında olmasına rağmen şimdiden Fransa tarihinin en iyi oyuncuları arasında gösterilen Mbappe de bu sezon önemli başarılara imza attı.

2018'de milli formayla Dünya Kupası sevinci yaşayan ve en iyi genç oyuncu seçilen Mbappe, Katar'daki turnuvada da fırtına gibi esti. 3'ü finalde olmak üzere 8 kez ağları sarsarak kupada gol krallığı yarışını zirvede tamamlayan Fransız forvet, gösterdiği üstün performansla geleceğin en önemli yıldız adayı olduğunu ispatladı.

PSG formasıyla ligde 12 golle krallık yarışını önde götüren Mbappe, 7 kez fileleri havalandırdığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah ile zirveyi paylaşıyor.

Alcaraz 1 numaraya alıştı

Teniste, erkeklerde İspanyol Carlos Alcaraz ve kadınlarda Polonyalı Iga Swiatek, genç yaşlarında üst üste kazandıkları turnuvalarla sporseverlerin hayranlığını kazanırken, sezonu dünya sıralamasının zirvesinde tamamlamanın keyfini yaşadı.

Tek erkeklerde, gelecek vadeden tenisçiler arasından kısa sürede sivrilerek elde ettiği başarılarla adından söz ettiren İspanyol Alcaraz, sezonu 5 kupayla tamamladı.

Bu sezon katıldığı turnuvalardan 10 milyon doların üzerine para ödülü kazanan Alcaraz, Rio Açık, Miami Açık (ATP 1000 turnuvası) ve Barcelona Açık'ta kupaya uzanarak dünya sıralamasında ilk 10'a giren en genç tenisçi rekorunda selefi Rafael Nadal'a ortak oldu.

Alcaraz, diğer ATP 1000 turnuvası Madrid Açık'ın çeyrek finalinde kariyerinde 22 grand slam şampiyonluğu bulunan tek erkek tenisçi Nadal'ı, yarı finalde eski dünya 1 numarası Novak Djokovic'i, finalde ise son yılların formda isimlerinden Alman Alexander Zverev'i yenerek kupaya uzandı. Bu başarısıyla Alcaraz, Djokovic ve Nadal'ı bir turnuvada art arda yenen ilk tenisçi olarak tarihe geçti.

Hız kesmeyen genç yetenek, sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık finalinde Norveçli Casper Ruud'u 3-1'le geçerek kariyerinin ilk grand slam zaferini yaşadı.

Yıla dünya sıralamasının 32. basamağında başlayan Alcaraz, elde ettiği önemli başarıların ardından eylül ayından bu yana zirvede yer almaya devam ediyor. 19 yaşındaki tenisçi, Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) sıralamasında zirveye çıkan en genç tenisçi rekorunu da elinde tutuyor.

Yılın kadın tenisçisi Swiatek

Elde ettiği başarılarla son yıllara damga vuran tenisçilerden Avustralyalı tenisçi Ashleigh Barty'nin, sezonun ilk grand slami Avustralya Açık'ı kazanmasının ardından erken yaşta aldığı sürpriz emeklilik kararıyla zirvede oluşan boşluğun doldurulup doldurulamayacağı konusu, Swiatek'in üstün performansıyla kısa sürede gündemden düştü.

Katar Açık, Indian Wells ve Miami Açık'ta kupaya uzanan Polonyalı raket, üst üste 3 Kadınlar Tenis Birliği (WTA) 1000 turnuvası kazanan ilk tenisçi rekoruyla sezona hızlı bir başlangıç yaptı.

WTA 500 turnuvası Stuttgart Açık şampiyonluğunun ardından Swiatek, daha önce 2020'de kazandığı sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta da (Roland Garros) kortu domine etmeyi sürdürdü. Sadece 68 dakika süren finalde ABD'li genç yetenek 18 yaşındaki Coco Gauff'u 6-1 ve 6-3'lük setlerle zorlanmadan 2-0'la geçen 21 yaşındaki tenisçi, aynı başarıyı bir kez tekrarladı.

Bu turnuvalar sırasında mağlubiyeti unutan Swiatek, son olarak efsanevi Williams kardeşlerin 2000'li yıllarda gerçekleştirdiği seri galibiyet rekorlarını geçerek son dönemde kadın tenisinin en öne çıkan performanslarından birine imza attı. Bu süreçte 37 maç üst üste kazanan Swiatek, kariyerinde 23 grand slam şampiyonluğu bulunan Serena Williams'ın 34, ablası Venus'un 35 maçlık serilerini geride bıraktı.

Sezon boyunca üstün performansını sürdürmeye devam eden Polonyalı Swiatek, sezonun ikinci grand slam zaferini ise ABD Açık'ta yaşadı. Roma Açık ve San Diego Açık zaferleriyle sezonu 8 kupa ve 67 galibiyetle tamamlayan Iga, WTA tarafından yılın en iyi tenisçisi ödülün de sahibi oldu.

Jabeur tarihe geçti

AA'nın haberine göre, tek kadınlar tenisinde sezonun ikinci büyük çıkışını ise Tunuslu Ons Jabeur yaşadı.

ABD Açık ve Wimbledon'da finale kadar yükselen Jabeur, sezonun önemli turnuvalarından Madrid Açık ve Almanya Açık'ta ise kupaya uzandı.

Dünya sıralamasında 10'uncu basamaktan ikinciliğe kadar yükselen 28 yaşındaki tenisçi, grand slamlerde final oynayan, WTA 1000 turnuvası kazanan ve sıralamada en yükseğe çıkan ilk Afrikalı ve Arap tenisçi olarak tarihe geçti.

Verstappen rekorlarla ikinci şampiyonluğuna ulaştı

Mercedes takımının efsane pilotu Büyük Britanyalı Lewis Hamilton ile geçen sezon çok çekişmeli bir şampiyonluk mücadelesi veren ve hakem kararları nedeniyle tartışmalı geçen son yarışı kazanarak şampiyonluğa ulaşan Red Bull pilotu Max Verstapen, başarısının üzerindeki gölgeleri, bu sezonki üstün performansıyla dağıttı.

2022 sezonunda toplam 15 yarış kazanan ve art arda 5 galibiyet alan Hollandalı pilot, sezonun tamamlanmasına 4 yarış kala Japonya Grand Prix'sindeki zaferi ile üst üste ikinci kez "Formula 1 Dünya Şampiyonu" unvanını aldı.

Verstappen, F1'de bir sezonda en çok yarış kazanan ve en çok puan toplayan (454) sürücü rekorlarını da kırarak otomobil sporları tarihine geçti.

En yakın rakibi Ferrari pilotu Charles Leclerc'in 146 puan önünde sezonu zirvede tamamlayan 25 yaşındaki sürücü, katıldığı son 11 yarışın 9'undan zaferle ayrıldı ve adını, bu başarıyı daha önce tekrarlayan Alberto Ascari, Jim Clark, Mika Hakkinen ve Fernando Alonso'nun arasına yazdırdı.