2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda artistik buz pateninde Rusya Olimpiyat Komitesi takım yarışmasında altın madalyanın sahibi olurken Kamila Valieva, 30 yıl sonra dörtlü atlayış yapan ilk sporcu oldu.

2022 Pekin Kış Olimpiyatları tüm hızıyla devam ediyor.

Olimpiyatların üçüncü gününde Rusya Olimpiyat Komitesi adına yarışan Kamila Valieva, tarihe geçen bir performans sergiledi.



15 yaşındaki Kamile Valieva, Olimpiyat tarihinde artistik buz pateninde dörtlü atlayış yapan ilk sporcu olurken 178.92 puan aldı.

Artistik buz pateninde Kamila Valieva tarihe geçti - Video

KAMİLA VALİEVA TARİHE GEÇTİ

178.92 puanla birinciliği elde eden Rus Kamila Valieva, olimpiyatlarda ilk dörtlü atlayışı gerçekleştiren kadın patenci olarak tarihe geçti.

Olimpiyatta ilk dörtlü salchow atan kadın patenci, olimpiyatta ilk dörtlü toeloop atan kadın patenci ve olimpiyatta ilk bağlantılı dörtlü atlayış (dörtlü toeloop/üçlü toeloop) yapan kadın patenci unvanları, gerçekleştirdiği bu seriyle Kamila Valieva’nın oldu.

Valieva serisinde üçüncü bir dörtlü atlayış daha denedi. Bir kez daha dörtlü toeloop atmak isterken daha atlayışın başında aksı çok yatay olduğu için düştü.

Dörtlü atlayış, ilk kez Surya Bonaly tarafından 1992'de Fransa'da düzenlenen Olimpiyat oyunlarında denenmişti.

DÜŞMESEYDİ BİR REKOR DAHA KIRACAKTI

Bu atlayışı da gerçekleştirseydi olimpiyatta bir programda üç dörtlü atlayış gerçekleştiren ilk kadın patenci unvanını da alacaktı. Valieva’nın birinciliği ROK’ne 10 puan daha kazandırarak takım altını almalarını kesinleştirmiş oldu.