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    Galatasaray ve Fenerbahçe'den ortak paylaşım

    Galatasaray ve Fenerbahçe'den ortak paylaşım

    Fenerbahçe ve Galatasaray, kürek sporunda dünya ikincisi olan sporcular için ortak tebrik mesajı yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 15.08.2021 - 13:41
    • Güncelleme : 15.08.2021 - 13:43
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    Milli kürekçilerimiz, Genç Erkekler Dört Tek Dümencili Gençler Dünya Şampiyonası’nda Dünya 2.'si oldu.

    Kazanılan bu başarının ardından Galatasaray ve Fenerbahçe, ortak tebrik mesajı yayınlandı.

    FENERBAHÇE'NİN PAYLAŞIMI

    Fenerbahçe paylaşımında, "Kürekçilerimiz Ali İlgün, Kaan Aydın, Ege Büyükçetin ile Galatasaray sporcuları Evren Erman, Serkan Erkal’dan oluşan Genç Erkekler Dört Tek Dümencili ekibimiz, Gençler Dünya Şampiyonası’nda Dünya 2.'si oldu.

    Ortak güçle zafere ulaşan sporcularımızı kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

    Galatasaray ve Fenerbahçe den ortak paylaşım #1

    GALATASARAY'IN PAYLAŞIMI

    Galatasaray ise aynı paylaşımı yaparak, "Kürekçilerimiz Evren Erman ve Serkan Erkal ile Fenerbahce sporcuları Kaan Aydın, Ali A. İlgün ve Ege Büyükçetin’den oluşan Genç Erkekler Dört Tek Dümencili ekibimiz, Gençler Dünya Şampiyonası’nda Dünya 2.'si oldu.

    Ortak güçle zafere ulaşan milli sporcularımızı kutluyoruz." mesajını yayınladı.

    Galatasaray ve Fenerbahçe den ortak paylaşım #2

    Galatasaray ve Fenerbahçe den ortak paylaşım #3

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