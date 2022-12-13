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    Aras Kaya'nın numunesinde yasaklı maddeye rastlandı

    Türkiye Atletizm Federasyonu, milli atlet Aras Kaya'nın numunesinde yasaklı maddeye rastlandığını ve sporcunun tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildiğini duyurdu.
    • AA
    • 13.12.2022 - 11:44
    • Güncelleme : 13.12.2022 - 12:46
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    Aras Kaya'nın numunesinde yasaklı maddeye rastlandı

    Avrupa Kros'ta iki altın, iki de gümüş madalyası olan Kenya asıllı milli atlet Aras Kaya hakkında disiplin soruşturması başlatıldı.

    Yasaklı madde tespit edildi

    Türkiye Atletizm Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:"Federasyonumuza Atletizm Dürüstlük Birimi tarafından gelen yazıda, sporcu Aras Kaya'nın Romanya’da gerçekleşen özel bir yarışta alınan numunesinde yasaklı maddeye rastlanmıştır. Sporcu tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilmiştir. İlerleyen günlerde hukuki süreçlerin mahremiyetine dikkat edilecek şekilde konu ile alakalı daha detaylı bilgilendirme yapılacaktır."

    Aras Kaya



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