- Haberler
- Diğer spor haberleri Haberleri
- Artistik buz pateninde Kamila Valieva tarihe geçti
Artistik buz pateninde Kamila Valieva tarihe geçti
- Haber Merkezi
- 07.02.2022 - 14:22
- Güncelleme : 07.02.2022 - 14:25
2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nın üçüncü gününde Rusya Olimpiyat Komitesi adına yarışan Kamila Valieva, tarihe geçen bir performans sergiledi.
15 yaşındaki Kamile Valieva, Olimpiyat tarihinde artistik buz pateninde dörtlü atlayış yapan ilk sporcu olurken 178.92 puan aldı.
Dörtlü atlayış, ilk kez Surya Bonaly tarafından 1992'de Fransa'da düzenlenen Olimpiyat oyunlarında denenmişti.
RUSYA ALTIN MADALYAYI ALDI
Takım yarışmasında Rusya Olimpiyat Komitesi altın, Amerika Birleşik Devletleri gümüş, Japonya bronz madalyanın sahibi oldu.
2018 Pyeongchang Olimpiyatları takım yarışmasında Kanada altın madalyanın sahibi olurken, Rusya Olimpiyat Komitesi gümüş, Amerika Birleşik Devletleri bronz madalyayı kazanmıştı.
Olimpiyatlarda ilk kez yarışan Kamila Valieva, tek kadınlarda altın madalyanın favorisi olarak gösteriliyor.