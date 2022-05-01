Bakan Kasapoğlu'ndan Ramazan Bayramı mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Tüm insanlığa sağlık ve mutluluk getiren bir bayramı, Yüce Rabbimiz'den niyaz ediyorum." ifadeleriyle tüm vatandaşların bayramını kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ramazan Bayramı için paylaşımda bulundu.

Bakan Kasapoğlu, bayrama kavuşacak olmanın sevincini yaşadığını belirterek "Rahmet, merhamet ve bereket ayı olan kutlu Ramazan-ı Şerif'i geride bırakmanın hüznü kalbimizde oluşurken, sevgi ve muhabbetle geçireceğimiz Ramazan Bayramı’na kavuşacak olmanın sevincini de yaşamaktayız." ifadelerine yer verdi.

"Birlik ve beraberlik içinde"

Kasapoğlu, mesjında birlik ve beraberlik içinde bir bayram dileyerek, "Gönül birlikteliğimizi, bu sene iftar ve sahur sofralarında, teravih ve mukabelelerde doya doya yaşamanın sevinci içerisindeyiz. Bu mübarek ayda 7'den 70'e gönüllere ve sofralara konuk olduk. Ramazan-ı Şerif'i uğurlarken, bayram sevincini de kucaklıyoruz. Umutların tazelendiği, safların sıklaştığı, dargınlıkların bittiği ve en önemlisi de kalplere dokunmanın heyecanını yaşadığımız bayramlarımızı; maneviyat duygularımızla kuvvetlendirerek, gelecek nesillere aktarma noktasında büyük bir hassasiyet gösteriyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, milletimizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyor, birlik ve beraberlik içinde tüm insanlığa sağlık ve mutluluk getiren bir bayramı, Yüce Rabbimiz'den niyaz ediyorum." mesajını iletti.